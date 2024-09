La durísima sanción que podría recibir Bentancur en la Premier por un comentario racista contra Son

La Selección de Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa no tuvo un gran rendimiento en la doble fecha FIFA de Eliminatorias. Acumuló dos empates sin goles, los cuales estuvieron enmarcados en la larga lista de bajas que sufrió el equipo tras las sanciones de FIFA por el escándalo ante Colombia en la Copa América.

Uno de los multados fue Rodrigo Bentancur, el volante central que sufrió una suspensión de cuatro partidos, más una multa de 16.000 dólares por aquel episodio. Sin embargo, podría no ser la única para el ex Boca.

Bentancur arriesga una sanción de 12 partidos, (Foto: @rodrigo_bentancur)

Sucede que la Premier League, una liga históricamente caracterizada por la inflexibilidad con respecto a las sanciones, analiza aplicarle una durísima condena por expresiones racistas, relacionadas a un chiste desafortunado que hizo contra su compañero, el coreano Heung Min Son, en el marco de una entrevista distendida con el programa multiplataforma "Por la camiseta".

En entrevista con el reconocido periodista Rafael Cotelo, conocido por ser amigo de Luis Suárez y tener un vínculo con Lionel Messi, el comunicador le pidió una camiseta del coreano a Bentancur, quien bromeó: "¿Sonny (Son)? O un primo de Sonny, si total son más o menos todos iguales".

Lo cierto es que el episodio generó un escándalo en su momento y el futbolista tuvo que salir a aclarar, en junio del 2024: "¡Hermano Sonny! Te pido disculpas por lo sucedido, solo fue una broma de muy mal gusto. ¡Sabes que te quiero y que nunca te faltaría al respeto ni te haría daño a ti ni a nadie! ¡Te quiero, hermano!".

Rodrigo Bentancur acompañó el comunicado con esta foto. (Foto: @rodrigo_bentancur)

Luego, largó un comunicado por redes sociales: "Por este medio quiero comunicarles a todos los fans y a todos aquellos que nos siguen que después del reportaje donde me referí a Son y a nadie mas, he hablado con él y como es lógico y por nuestra amistad profunda entendió que solo fue una gracia desafortunada y quedo todo claro y resuelto. Tema concluido con mi amigo. Ahora si esos comentarios afectaron a gente a los que no iban dirigidos ni hubo por asomo intención de ofender, por este medio les pido disculpas pero que sepan con total claridad que nunca, nunca me referi a nadie mas, solo a Son y por lo tanto nunca tuve voluntad directo o indirecta de ofender a nadie. Les mando a todos un gran abrazo y respeto".

El pedido disculpas no pareció bastarle a la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), que en un comunicado expresó: "Rodrigo Bentancur ha sido acusado de una presunta infracción de la Regla E3 de la FA por mala conducta en relación con una entrevista con los medios. Se alega que el centrocampista del Tottenham Hotspur ha infringido la regla E3.1 de la FA al actuar de manera inapropiada y/o utilizar palabras abusivas y/o insultantes y/o desacreditar el juego". El organismo le dio hasta el jueves 19 al jugador para presentar un descargo.

Entre las condenas que se aplican según cómo ha sido considerada la infracción, Bentancur podría perderse hasta 12 partidos en el equipo inglés. Se sumarían a los 3 que le quedan con la Selección.