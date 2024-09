Gimnasia se sube al avión rumbo a Salta con varias dudas en el once titular

Gimnasia prepara su expedición al norte argentino para una prueba fundamental en sus aspiraciones de candidato. Este viernes desde las 15.30 se medirá ante su homónimo salteño, buscando una victoria que corte la racha de cuatro partidos sin ganar y lo devuelva a la pelea por la cima de las posiciones en su zona. Con varios asteriscos, a Ezequiel Medrán se le complica para armar el once debido a lesiones y jugadores tocados.

La primera baja confirmada, y más que sensible, es la de Nazareno Solís. El extremo izquierdo sufrió un desgarro en el encuentro contra Mitre de Santiago del Estero y no estará presente en esta fecha, y posiblemente en las dos siguientes (Deportivo Maipú y Nueva Chicago). A él podría sumarse Luis Silba, quién tiene molestias en sus gemelos y abrió el interrogante sobre su presencia (igual viajará y lo esperarán hasta última hora).

Medrán no podrá contar con Solís.

Con dos piezas faltando en el once, Medrán no pudo confirmar el equipo, que volverá a tener variantes en la pizarra de manera obligada: Matías Tagliamonte, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Maxi Padilla, Matías Recalde, Fermín Antonini, Nicolás Rinaldi, Nicolás Romano y Gastón Espósito tienen su lugar asegurado pero resta definir los otros dos jugadores.

Nahuel Barboza podría ingresar en el doble cinco de la mitad de la cancha (no Ignacio Antonio) y Jeremías Puch podría meterse dentro del equipo si es que Luis Silba no termina de recuperarse (no Aaron Spetale, el otro nueve clásico que tiene el entrenador). Claro que el entrenador y el cuerpo médico esperarán hasta último momento para terminar de evaluar el estado del Tanque, y así, confirmar el once que buscará volver al triunfo tras tres empates y una derrota.