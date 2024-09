Fernando Romero: de la comparación con Arce al deseo en Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia empieza a ultimar detalles de cara a la final que tendrá ante Defensa y Justicia el próximo lunes en el Bautista Gargantini. Los azules están prácticamente obligados a ganar para cortar la racha negativa de cinco encuentros sin victorias y comenzar la remontada en la tabla de promedios. Una de las cartas a las que apuesta Alfredo Berti para sumar de a tres es Fernando Romero, el nueve que llegó recientemente que lucha para hacer olvidar a Alex Arce y ganarse su lugar en el once.

El ex Cerro Porteño, Trinidense y Nacional de Paraguay arribó en el último mercado de pases como el reemplazante del goleador leproso, aunque hasta el momento disputó ocho partidos y solo pudo gritar un tanto. A días del duelo ante el Halcón, el atacante habló con MDZ y comentó cuál es su deseo: "Es el momento para poder demostrarle al entrenador y a la gente que puedo ser el 9 del equipo".

Fernando Romero lucha para ser el nueve del equipo. (Prensa CSIR)

Sobre la experiencia que tuvo su compatriota Arce y la huella que dejó en la institución, Romero fue muy claro: "Claro que conozco el paso de Alex Arce por el club. Somos paraguayos, compatriotas y es obvio que por compartir puesto nos van a comparar. Ojalá que pueda hacer mi propio camino en el club".

Además, el delantero afirmó que estos días sin actividad fueron positivos para el equipo y tiene en claro que el choque ante Defensa será clave: "Este parate nos sirvió para trabajar con el nuevo cuerpo técnico y el lunes tenemos una posibilidad de poder volver a triunfo para despegar del fondo".

Según Romero, el parate por fecha FIFA fue positivo. (Instagram)

Romero también hizo énfasis en el triunfo que obtuvo el seleccionado paraguayo ante la Verdeamarela este martes por Eliminatorias: "Me puso muy feliz la victoria de Paraguay contra Brasil. El equipo ha mejorado y como paraguayo y futbolero uno se ilusiona de que nuestro seleccionado pueda volver a ser el de otros tiempos".

Por último, el jugador de Independiente Rivadavia reconoció que aún se está adaptando a Mendoza, aunque las costumbres no se dejan de lado: "Me encanta Mendoza. Al principio, como toda ciudad nueva, hay que acostumbrarse, pero es una ciudad increíble. Eso sí, el tereré no se negocia" cerró entre risas.