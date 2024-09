Colapinto reveló los consejos clave que le dieron los pilotos de la Fórmula 1: frenos, aceleración, curvas y más

Franco Colapinto está a horas de afrontar su segundo desafío en la Fórmula 1. El argentino deberá sortear las complejas calles de Bakú para seguir ganando experiencia con el equipo Williams que, en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, expresaron que confían en que pueda tener una actuación similar a la de Monza.

Este jueves, en la tradicional conferencia de prensa que realiza la categoría en cada escenario que visita, Colapinto ya fue uno más y le consultaron sobre cómo lo recibieron sus colegas. Sin dudar, reveló: "El primer mensaje que recibí fue de Lando (Norris) en cuanto me anunciaron. Acababa de ganar la carrera anterior y me envió un mensaje. Así que fue muy amable, muy educado".

"Estuve hablando en el desfile con los chicos, Charles (Leclerc), Lando, Alex (Albon) y me dieron algunos consejos a tener en cuenta. Algunas cosas con las que había tenido problemas y con las que me ayudaron. Hubo muchos que han sido muy amables y me ayudaron. Creo que es una gran comunidad y son los mejores pilotos del mundo. Así que es muy agradable", agregó.

Luego, sobre qué se siente manejar un auto de F1, explicó: "Hasta que no manejas el auto es muy difícil. Me dijeron que es muy duro con los frenos, que es impresionante la aceleración que tiene, la potencia, lo rápido que es en la entrada a las curvas. Y te lo podés imaginar, pero hasta que no lo manejas, no te das cuenta, no tenés la sensación de cómo es. Y es increíble".

"Es lo mismo al momento de la carrera. Tenés que hacerlo para entender algunas cosas. E incluso si te dicen, es como, si lo entiendo, pero hasta que no lo haga es difícil sentirlo. El recorrido por la pista fue increíble y estoy muy emocionado por mi segunda carrera de Fórmula 1. Todo parece muy positivo. Así que veremos cómo va. Tengamos un buen fin de semana", cerró.