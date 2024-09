Aston Martin no se conforma y busca romper la Fórmula 1 con otro fichaje estelar

Luego de anunciar a Adrian Newey, lo que se trató de una verdadera bomba en la Fórmula 1, Aston Martin pretende ir por mucho más y aseguran que tiene entre sus planes tentar al piloto neerlandés, Max Verstappen, para que se sume al equipo y vuelvan a ser invencibles como ya lo fueron juntos en Red Bull.

"La puerta para Max siempre está abierta, para todo", comenzó diciendo Mike Krack, jefe del equipo y añadió: "Ya no somos ese pequeño equipo que solíamos ser en el pasado". En la misma línea, hizo hincapié a la llegada de Newey al equipo y cómo eso va a cambiar el futuro de la escudería: "Su llegada marcará la diferencia para todos, empezando por el personal".

El sueño de Aston Martin. Alonso, Newey y Max.

"Cuando consigues nombrar a alguien como él, indica que el proyecto es creíble y que toda la visión de Lawrence (Stroll) no solo son palabras, sino que es realmente una acción real de confianza", destacó. Al conocerse la noticia, Max también reaccionó y elogió su fichaje: "No me sorprende porque sabía que iba a ir [a AM]".

"Por mi parte es difícil saber cómo opera su equipo pero estoy feliz por Adrian, rápidamente hablé con él. Son desafíos diferentes, estar con un equipo durante mucho tiempo, y también puedo ver que para él es definitivamente un nuevo desafío. Sé que Lawrence [Stroll] está esforzándose al máximo para que sea un éxito, y espero que para ellos pueda ser un éxito", agregó.

El ingeniero se convirtió en el fichaje estelar de Aston Martin para la temporada 2025, a la que llegará procedente de Red Bull y fue presentado el pasado martes en Silverstone. Oficialmente, se unirá al equipo a partir del 2 de marzo de 2025 y se espera que para 2026 se note su impacto. Newey dejará Red Bull tras 18 años donde obtuvo siete títulos de piloto y seis de constructores. Antes, pasó por Williams desde 1991 a 1996 y McLaren desde 1997 al 2005 donde también colaboró para ganar campeonatos.