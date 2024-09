La sensible baja que sufrió Gimnasia para viajar a Salta

A horas de viajar a Salta para disputar un compromiso fundamental por la Primera Nacional, Gimnasia sufrió la baja de un jugador importante en su frente de ataque, la cual le provoca un dolor de cabeza inesperado a Ezequiel Medrán, que deberá ajustar los últimos detalles en las próximas horas.

Quien no estará presente en el duelo ante Gimnasia y Tiro será ni más ni menos que Nazareno Solís, uno de los puntos más altos que tiene el Mensana en la zona ofensiva. El ex Boca sufrió un desgarro este miércoles y no sólo se perderá el choque ante el cuadro Blanquiceleste, sino que también podría quedarse afuera de los próximos dos partidos.

Nazareno Solís sufrió un desgarro y no podrá viajar a Salta. (Prensa GyE)

Frente a esta ausencia inesperada, el entrenador tomó las primeras cartas en el asunto y ya pensó en su reemplazante. El que tiene todos los números para ocupar su lugar es Jeremías Rodríguez Puch, que ha sumado varios minutos en los últimos encuentros y puede aportarle una variante ofensiva a Gimnasia.

A pesar de ello, la lesión de Solís ha caído como un balde de agua fría en el Lobo, que viajará este jueves al norte del país debido a que el enfrentamiento ante Gimnasia y Tiro está programado para el viernes a las 15:30. De momento, el Blanquinegro ocupa el tercer puesto de la zona "B" con 52 unidades, dos por debajo de Nueva Chicago, el único líder que tiene el grupo.