El polémico "me gusta" de Garnacho que puede traerle problemas en Manchester United

Que Cristiano Ronaldo es el ídolo de Alejandro Garnacho no es una novedad. Que el juvenil de la Selección argentina es activo en las redes sociales y a veces no toma dimensión de lo que su actividad puede generar, tampoco. Ambas se unieron en la jornada de este martes para generarle un problema al delantero.

El futbolista dejó Colombia tras la derrota de Argentina ante la Selección de ese país e inmediatamente viajó a Inglaterra para ponerse a las órdenes del entrenador Erik Ten Hag, en el Manchester United. Justamente un entrenador que supo ser el centro de las noticias en la jornada, tras una dura crítica que Ronaldo hizo contra él en el marco de una entrevista.

El posteo al que le puso me gusta Garnacho.

El ahora futbolista del Al Nassr de Arabia Saudita supo jugar en Manchester bajo la dirección técnica de Ten Hag y las diferencias entre ambos determinaron la salida del portugués. En una entrevista por stream con su excompañero Rio Ferdinand (también gloria del United) expresó: "Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!".

El reconocido periodista italiano Fabrizio Romano se hizo eco de esas declaraciones y publicó un posteo en sus redes sociales con una foto del entrenador neerlandés y el futbolista portugués, con las frases más sobresalientes de Cristiano Ronaldo sobre Ten Hag.

Este posteo contó con el polémico like de Garnacho, quien justamente es dirigido por Ten Hag en Manchester, probablemente en una muestra de aprobación para con su ídolo. De esto dio cuenta una página de fans de Ronaldo que lo publicó en X y terminó viralizándose, a pesar de que el propio Garnacho borró el like tiempo después.

El futbolista deberá ponerse el chip del United nuevamente luego de haber ingresado desde el banco de suplentes en el encuentro ante Chile y de no haber sumado minutos en la derrota ante Colombia.