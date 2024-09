Alfredo Berti busca dar un golpe de efecto con varios cambios en el 11 titular

Independiente Rivadavia está obligado a levantar y Alfredo Berti, tras su debut con caída 4-0 ante Vélez en su vuelta al banco de la Lepra, tiene decidido hacer cambios que generen un golpe de efecto en el plantel. Modificaciones importantes en defensa y un ataque renovado, lo que piensa el DT.

Berti asumió un martes, día en el que se presentó ante la prensa y el plantel. Miércoles algunas pruebas puntuales para conocer a algunos futbolistas, y jueves y viernes tuvo que hacer malabares por las lluvias que se hicieron presente en Mendoza. Poco tiempo de trabajo y por eso contra Vélez no quiso hacer modificaciones drásticas y en cancha optó por un once con muchos viejos conocidos. Tras la dura derrota, con un Independiente Rivadavia que no compitió, y ya con más tiempo de trabajo por el parate de la fecha FIFA, el entrenador empieza a perfilar su once pensando en la recta final de 14 partidos.

Si bien en estos parates muchos DT se enfocan en hacer una minipretemporada física, Alfredo Berti realizó una minipretemporada futbolística. Conocer a todos los jugadores, hacer pruebas y empezar a generar pequeñas sociedad en puestos fundamentales para el 4-3-3. Conexión entre los centrales y entre los laterales-extremos.

En el arco no hay dudas y Ezequiel Centurión va a seguir como titular. En la defensa arrancan los cambios y Bruno Bianchi saldrá del once, y Esteban Burgos seguiría el mismo camino. Si bien el ex Defensa y Justicia alternó en varias prácticas con Iván Villalba, que será una fija de entrada, Federico Milo, quien es lateral por izquierda, acompañará al paraguayo como segundo marcador central.

Al no tener defensores centrales zurdos tras la salida de Tomás Palacios, Berti buscará esa salida limpia y con perfil natural con el ex Gimnasia de La Plata, que fue titular solamente contra Talleres de Córdoba en el Kempes, por la lesión de Ostchega. En los laterales seguirían Luciano Abecasis y Tobías Ostchega, que serán fundamentales con sus escaladas por ambos andariveles.

El triángulo de la mitad de la cancha parece, por ahora, inamovible. Ezequiel Ham, Franco Romero y Lautaro Ríos continuarán como titulares. Como extremo por derecha se meterá uno de los jugadores que más ha sorprendido, para bien, al cuerpo técnico. Se trata de Gonzalo Ríos. Sebastián Villa ocupará el ataque por izquierda y el centro delantero volverá a ser Fernando Romero. El paraguayo ha alternado buenos y malos momentos, aunque ahora con un equipo mejor parado en ataque y sin tener que hacer tanto desgaste en la presión, deberá aprovechar su chance.

Si bien todavía quedan muchas pruebas para el partido del lunes 16 a las 21 horas contra Defensa y Justicia en el Bautista Gargantini, el Independiente Rivadavia de Alfredo Berti parece ir tomando forma. Serían cuatro los cambios con respecto al equipo que cayó contra Vélez. Saldrían Bruno Bianchi, Esteban Burgos, Victorio Ramis y Mauricio Asenjo para dejarles su lugar a Iván Villalba, Federico Milo, Gonzalo Ríos y Fernando Romero.

Pasando en limpio, el once quedaría de la siguiente manera: Ezequiel Centurión; Luciano Abecasis, Iván Villaba, Federico Milo, Tobías Ostchega; Ezequiel Ham, Franco Romero, Lautaro Ríos; Gonzalo Ríos, Sebastián Villa y Fernando Romero.