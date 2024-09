La Selección argentina afronta una dura prueba ante Colombia en Barranquilla: hora y cómo verlo en vivo

La Selección argentina visitará a Colombia este martes con la ilusión de extender su buen andar y consolidarse en los más alto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro tendrá lugar en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a las 17.30, con el arbitraje del chileno Piero Maza y transmisión de TyC Sports y Telefe.

Argentina llega a este compromiso luego de golear como local a Chile por 3 a 0 con los tantos de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala. De esta manera, el equipo nacional se escapó en lo más alto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, aprovechando el empate de Uruguay como local de Paraguay y ahora buscará fortalecer esa ventaja.

Argentina afrontará una visita de riesgo ante Colombia debido a la alta temperatura de la ciudad de Barranquilla y, ante este panorama, el entrenador Lionel Scaloni aún no dio a conocer a los once que saldrán a la cancha. En cuanto a la defensa, Nahuel Molina pelea por un puesto con Gonzalo Montiel, mientras que Marcos Acuña se metería en el once y, si esto sucede, Lisandro Martínez volverá a la zaga para reemplazar a Nicolás Otamendi.

En el mediocampo, Alexis Mac Allister está en duda su participación, por ello, el técnico podría incluir a Leandro Paredes o Giovani Lo Celso. Por último, Lautaro Martínez y Julián Álvarez estarían desde el inicio, pero resta saber si Nicolás González será de la partida y, en caso de no llegar en óptimas condiciones, su lugar sería para Dybala. Colombia llega a este compromiso tras igualar sobre la hora ante Perú en Lima y se ubica en la tercera posición de las Eliminatorias con 13 puntos.

Probables formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Bonilla, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Richard Montoya, Jefferson Lerma, Luis Sinisterra; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Leandro Paredes o Giovani Lo Celso; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Paulo Dybala o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.