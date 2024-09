La respuesta de Lorenzo tras la queja de Scaloni por el horario de Colombia-Argentina: “No generen el morbo que…”

Cuando a Lionel Scaloni le preguntaron por el horario del partido entre la Selección argentina y su par de Colombia de este martes (a las 15.30 de Colombia y 17.30 de Argentina), en el calor de Barranquilla, el DT no dudó en criticar: "No ayuda al espectáculo". El oriundo de Pujato no habló de ventajas por parte de la Selección cafetera pero sí dejó en claro que no es "cómodo" para los futbolistas.

Scaloni abrió el debate y al mismo se involucró este lunes el entrenador argentino e Colombia, Néstor Lorenzo, quien intentó restarle importancia. “Sabemos que Barranquilla tiene un clima especial y, de pronto, nos podemos adaptar un poquito mejor por la memoria que tiene el jugador. Más allá de eso, nuestros jugadores están jugando en Europa al igual que los argentinos", manifestó, para dejar en claro que no se trata de una ventaja.

En ese sentido, agregó: "No es una novedad que se siente el calor. Como nunca dije en ninguna conferencia de prensa y nos pasó en Estados Unidos a nosotros, nosotros entrenamos para dos partidos de la Copa América en Phoenix, con 45 grados. Teníamos que entrenar con 45 grados por seis días, porque te obligaban a estar tres días antes en la sede y con muchos menos días de recuperación por haber empezado tarde porque fuimos el último grupo, cuatro días después de Argentina. Todo eso también influyó pero jamás me escucharon a mi en una conferencia de prensa diciendo todo eso. Sin dudas que el físico de nuestro muchachos lo sintieron".

Por último, Lorenzo fue contundente al respecto, para cerrar la polémica en la previa al partido ante la Selección argentina "Es un partido, disfrútenlo y no generen el morbo este que se está generando (con el calor). Va a haber 22 futbolistas excepcionales mañana desde el inicio, y muchos más en la banca. Esperemos que sea un gran espectáculo y que lo disfruten todos", sentenció.