La polémica decisión de la AFA con Merlos tras su error en Boca-Talleres y el escándalo con Fassi

El pasado sábado, en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina, Boca eliminó a Talleres de Córdoba tras una maratónica tanda de penales en la que cada equipo ejecutó once remates. Pese al espectáculo que se brindó tanto dentro del campo de juego como en las tribunas, las miradas se las robó el cruce entre Andrés Fassi y Andrés Merlos.

El presidente de la T y el árbitro encargado de manejar los hilos del encuentro tuvieron un tenso cruce en la zona de vestuarios del estadio Malvinas Argentinas y, a su vez, realizaron acusaciones cruzadas a través de los diferentes medios de comunicación.

Merlos dirigirá a Tigre ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En la pantalla de TyC Sports comenzó a circular un video en el que se puede apreciar el tumulto que se armó en la puerta del camarín de los árbitros. Allí se puede apreciar la figura de Andrés Fassi retrocediendo ante un golpe. Si bien la imagen no es clara y no se puede distinguir quién se lo propinó, el directivo asegura que fue Merlos.

Tras toda la polémica que se generó, y de la cual todavía hay consecuencias, la Asociación del Fútbol Argentino tomó una polémica decisión de cara a la reanudación del torneo de la Liga Profesional. El árbitro mendocino, quien fue protagonista principal del escándalo del fin de semana, fue designado para el duelo entre Tigre-Gimnasia y Esgrima La Plata.

Fassi, ante los medios, reveló que recibió un golpe por parte de Merlos: "Él se mete a su camarín porque lo detienen los banderas (jueces de línea) y el cuarto árbitro, porque quería agredirme. En un momento, yo afuera del camarín, se ve que se les soltó a los banderas, vino y directamente me agredió. Me pegó una trompada a mí y una patada al vicepresidente Hugo Gatti. Es inexplicable, en mi vida en el fútbol he visto una situación como esta".