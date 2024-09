La boxeadora Imane Khelif reapareció tras la polémica en los JJOO y criticó a Elon Musk: “Me odiás pero no me…”

Ya se cumplió un mes desde que Imane Khelif desafió un sinfín de cuestiones extradeportivas y comentarios negativos en su contra para adjudicarse la medalla de oro en boxeo, durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, no todas las heridas cerraron y la atleta argelina no teme en contar lo que vivió por aquellos días y señalar a las figuras emblemáticas que fueron parte de lo que llamó una "campaña" en su contra.

En este marco es que destacó la figura de Elon Musk, el magnate dueño de Twitter, quien en su momento se posicionó como una figura crucial para la viralización de la fake news que la ubicó como mujer trans, a pesar de que se trataba de una mujer con hiperandrogenismo. "Elon Musk, esto me afectó mucho, me dolió mucho", expresó en un comienzo.

Mirá el video

"Él fue uno de los primeros en atacarme durante esta gigante campaña de odio. Publicó este video y fue retuiteado. Así que él fue uno de los primeros en difundir este rumor, esta campaña contra mí", agregó.

Luego, decidió dejar un mensaje directo para Musk. "Yo diría... que me odias, pero ni siquiera me conoces. Ni siquiera sé por qué lideraste este ataque. Fuiste muy cruel conmigo, con mi familia, hasta con mi madre. No entiendo el comportamiento de la gente hoy en día. Dios es mi guía, soy una mujer musulmana practicante, soy una mujer árabe musulmana y superé este momento", cerró al respecto Khelif.

Por último, Khelif habló de cómo transitó aquel momento tras su pelea inaugural que despertó mucha polémica, tras el abandono de su rival. "Fue una etapa muy difícil para mí. No podía esperar a que simplemente pasara, el escenario era muy aterrador. Gracias a Dios, todo el pueblo de Argelia y del mundo árabe conocieron a la verdadera Imane Khelif, con su feminidad, su coraje, su determinación".