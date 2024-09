Las sensaciones de Colapinto tras su gran debut en la Fórmula 1: de "me duele todo el cuerpo" a "todo muy positivo"

Franco Colapinto tuvo un enorme debut en la Fórmula 1. El nacido en Pilar realizó una gran remontada desde la novena fila y cruzó la meta muy cerca del top ten del Gran Premio de Italia. Luego, exhausto por el esfuerzo realizado, el argentino analizó lo ocurrido y contó que terminó muy dolorido, pero feliz por lo conseguido.

"Estoy contento, fue una buena carrera. Todavía estoy digiriendo mucho todo, me duele todo el cuerpo. Se ve que el asiento de carbono es más duro de lo que estoy acostumbrado y tengo un dolor tremendo. Es un momento que te vas a acordar por siempre, fue una experiencia muy linda durante todo el fin de semana, lo disfrute mucho", expresó Colapinto.

Luego, en la misma línea, siguió: "Estoy agradecido con el equipo, me ayudaron a progresar mucho. No había probado la goma dura, no había hecho más de ocho vueltas seguidas, de golpe hice 53 y fue muy bien. Tenía buen ritmo, largué un poco más atrás de lo que deberíamos haberlo hecho, si no hubiéramos llegado a los puntos, estuvimos cerca".

"No se si esperaba esto antes de la carrera, habían muchas cosas que eran un incógnita, pero lo resolví muy bien. Hice una buena largada, Controlé bien las medias al principio y después la goma dura pude hacer un buen trabajo también. La frustración de la Q1 se fue con la buena carrera de hoy. Con la performance. Está bien por ahora", explicó.

Para cerrar, contó: "Hay que seguir trabajando para acortar la brecha con Alex (Albon), que es mi mayor referencia. Voy a estar muchos días en el simulador porque se vienen carreras que no conozco, pero que las puedo preparar mucho mejor, porque para esta tuve un solo día de simulador. El equipo está contento y eso es lo más importante, Así que feliz".