El día que Franco Colapinto ganó una carrera con la clavícula rota en Monza

Franco Colapinto ya tiene todo listo para debutar esta mañana en la Fórmula 1 arriba del auto de la escudería Williams y volver a poner la bandera argentina entre las del Gran Circo. Lo hará nada menos que en el Gran Premio de Monza, un circuito con historia y que lo hace ilusionar por dos razones: porque Italia le sienta muy bien al pilarense y ya sabe lo que es ganar allí y porque en Monza suele haber lugar para las sorpresas: Pierre Gasly ganó en el Alpha Tauri en 2020 y el australiano Daniel Ricciardo lo hizo en 2021. Además, en el Gran Premio italiano, Colapinto vivió una curiosa y esperanzadora experiencia. Ganó el año pasado la carrera sprint con la clavícula recién operada.

La temporada pasada, Colapinto no era sino uno más de los pilotos de la Fórmula 3 y no lo rodeaba la euforia de estos días. Tal es así, que cuando se lesionó la clavícula izquierda a poco del cierre del año nadie se enteró. El argentino se operó inmediatamente, a finales de agosto, para intentar milagrosamente llegar a competir en el último circuito del 2023, en Monza. Y, después de una recuperación en tiempo récord y algunas cicatrices que más adelante expondría, lo logró. No solo eso, ganó la carrera sprint del día sábado y se colocó en el segundo puesto de la tabla anual, con 110 puntos. Después, tendría un desafortunado choque en la carrera del domingo que lo obligaría a abandonar y lo relegaría al 4º puesto.

Durante su celebración tras el primer puesto en la sprint, el día sábado, se lo vio al argentino poco eufórico y casi indiferente. Algo que llamó la atención de los fanáticos. Recién más de un mes después, en octubre, reveló en redes sociales la verdad de aquel fin de semana. Junto a unas imágenes de su operación, Colapinto escribió: “Para los que no saben, tuve un pequeño accidente dos semanas antes de la última carrera en Monza. Me rompí la clavícula y me tuvieron que operar… aunque parecía imposible estar corriendo la última carrera del año. Gracias a toda la gente que me apoyó, no solo pude correr, sino que ganar el sábado. Aunque con mucho mucho dolor y bronca por no haber estado óptimo en la carrera más importante del año (No festejé xq no podía!!!). Y no disfruté para nada ponerme los cinturones ese fin de semana!” Algunos argentinos le hicieron saber su sorpresa en los comentarios: “Qué increíble. En casa decíamos: `Qué raro que no festeja´”.

El accidente misterioso

El argentino contó en más de una ocasión aquella épica, pero prefiere obviar un detalle: la causa de su lesión. En una entrevista con Juan Pablo Varsky, en octubre del año pasado, explicó: “Por estar haciendo cosas que no debería haber hecho, por estar arriesgándome en un momento que no debería”. Pero cuando el periodista le preguntó específicamente qué había sucedido, prefirió limitarse a decir: “No importa. No se me debería haber roto la clavícula. No debería haber tomado ese riesgo”. Lo mismo sucedió poco después, cuando el flamante piloto de Fórmula 1 fue al programa Paren la mano y recordó aquel fin de semana de Monza. “¿Haciendo qué?”, le consultó Alfredo Montes de Oca. “No importa. Se me rompió sola… Falta de calcio”, contestó entre risas. ¿Lo revelará algún día?

Italia le sonríe a Colapinto

El argentino hará su debut en suelo tifosi, un territorio que le ha traído varias alegrías y en el que no solo triunfó en septiembre del año pasado. En 2022, en la que era recién su segunda carrera como piloto de la Fórmula 3, Colapinto ganó la carrera sprint en Imola. Desde entonces, estuvo varios meses sin ganar otra… hasta que volvió a imponerse en la sprint de Monza, en el último Gran Premio de ese año. En 2023, la suerte no cambió y triunfó en la ya mencionada carrera sprint de Monza, la de la clavícula maltrecha. Y en este 2024, ya en la Fórmula 2, Colapinto logró solo una victoria: fue en la carrera sprint… de Imola. Son cuatro triunfos en Italia sobre cuatro Gran Premios disputados allí, una estadística que sin duda despierta ilusión. En la Fórmula 1, las expectativas, sin dudas, son otras; pero el argentino ha demostrado sentirse muy cómodo en el país al que se mudó a los 14 años ¿Arrastrará la misma suerte este domingo arriba del Williams?