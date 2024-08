Tras los escandalosos dichos de Ortigoza, Moretti lo corrió del fútbol de San Lorenzo y disparó: "Le falta formación"

La interna en la dirigencia de San Lorenzo está al rojo vivo. Hace un tiempo largo que viene en malos términos la relación entre el presidente Marcelo Moretti y Néstor Ortigoza, vocal primero y ahora exdirector del fútbol profesional. En los últimos meses casi ni se dirigieron la palabra ni se mostraron juntos, hubo chicanas cruzadas en las redes sociales y, con las explosivas declaraciones del último día que el exfutbolista hizo en la televisión, todo terminó de explotar.

Entre las frases más polémicas de la entrevista que Ortigoza le había concedido el jueves a TNT Sports, se destacan: "En San Lorenzo están pasando cosas que no están buenas", "el mercado de pases fue muy desprolijo", "traen un refuerzo para la Reserva y me saltean", “no estuve de acuerdo con la venta de Bareiro”, "lo del comprobante trucho (por la compra de Reali) fue un papelón" y "no me gustó cómo se manejó el tema Insua".

Una de la últimas veces que Moretti y Ortigoza se mostraron juntos, en la presentación de Matías Reali. (Foto: San Lorenzo)

Semejantes dichos tuvieron sus naturales repercusiones tanto en los medios de comunicación como en las redes, y también sus lógicas consecuencias puertas adentro del club. Moretti sacó a Ortigoza de su puesto como presidente el fútbol el mismo jueves y este viernes rompió el silencio: “Le agradezco a Néstor por siempre haberme acompañado, pero, a partir de ahora, va a seguir desde otro lugar. En el área de fútbol estarán, junto conmigo, Julio Lopardo, Ángel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez”, comunicó en diálogo con Doble Amarilla.

Luego, se refirió a las polémicas declaraciones del exjugador: "Creo que lo supera la situación", opinó. Pero aseguró: “Hay una relación de respeto, es un ídolo del club, después hay etapas que van mutando". A su vez, explicó: "La relación con Ortigoza debe seguir por el bien del club”. Y agregó una contundente apreciación: "No es un mal muchacho, pero le falta formación para el cargo”.

Por último, Marcelo Moretti intentó abstraerse un instante de todo lo relacionado a la grieta y les dejó un mensaje a los hinchas de San Lorenzo, entendiendo el malestar que hay por los malos resultados: “Tengan paciencia, deben entender que encontramos un club destruido económica, financiera e institucionalmente pero que con gestión, trabajo y coraje lo vamos a llevar al lugar que se merece y que todos los socios queremos”, concluyó.