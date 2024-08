La disparatada frase de Wanchope sobre la vuelta de Gallardo a River recibiendo a Huracán: “Es como ser el…”

Este sábado, Marcelo Gallardo volverá a dirigir a River y el rival del millonario será Huracán. El Globo llega como líder de la Liga Profesional y con muchas ganas de arruinar la fiesta que el Monumental seguramente tiene armado para recibir al entrenador más ganador de toda su historia.

Ante esto, durante una entrevista en radio Vorterix, Ramón Ábila habló al respecto y lanzó una desopilante frase que marca el sentir de los jugadores del equipo de Parque Patricios. "Somos invitados al reestreno de Marcelo Gallardo pero nosotros vamos a hacer lo nuestro, tenemos que aprovechar el reestreno", dijo el delantero convocado por primera vez desde su regreso al Globo.

Sin embargo no quedó todo ahí y, entre risas, lanzó: "Es como ser el mozo del casamiento del Diego. Es terrible porque lo ves pero estás laburando. No lo disfrutas, porque no es tuyo eso. Le tocas el culo a la novia y se pudre todo". El equipo de Frank Darío Kudelka acumula cinco partido sin derrotas y pretende estirar este gran momento.

El Globo reanudó la LPF con un empate 1-1 en el clásico con San Lorenzo, otra igualdad sin goles como local de Estudiantes, un buen triunfo en Rosario por 1-0 sobre Central y otro empate 0-0 en Parque Patricios frente a Racing. Hasta ahora, marcha puntero en soledad con 19 puntos, seguido a uno por Unión y a dos por La Academia y Vélez.