Franco Serrano, el “soldado deportista” que compite en la prueba más larga de los JJOO

Entre las tantas disciplinas que se destacan en los Juegos Olímpicos de París 2024 hay una que parece ser más exigente que cualquier otra. No es la natación y tampoco la equitación. No es la esgrima, el running, ni el tiro. Es, de hecho, la suma de todas ellas: el pentatlón moderno. En la prueba más larga y demandante de los Juegos Olímpicos hay un argentino de 23 años que en la mañana de ayer hizo su debut. Se llama Franco Serrano, tiene la que tal vez es la rutina de entrenamiento más intensa de un atleta y está “patrocinado” por el Ejército.

El jueves comenzó el pentatlón moderno y Franco Serrano cosechó 200 puntos a raíz de 15 victorias y 20 derrotas en la prueba de esgrima. Terminó en la 24º posición y esta mañana desde las 8 deberá lucirse mucho en las restantes pruebas si quiere meterse en la final: saltos ecuestres, la ronda adicional de esgrima, los 200 metros libres y tiro. De todas maneras, ya se trata de un gran paso para el atletismo argentino: “Hay que estar muy atento a todo y a la vez disfrutar. El Juego Olímpico es el sueño de todo deportista, prometo sumar experiencia para poder contribuir al crecimiento de este deporte en Argentina. Uno de mis grandes sueños es que cada vez más chicos se sumen al pentatlón”, se sinceró el bonaerense poco antes de París 2024.

Serrano debutó en esgrima y hoy tendrá revancha. (Foto: @PrensaCOA)

La historia del "superatleta"

Un nene de tres años dio su primera brazada en la pileta de su club, en José C. Paz, sin tener idea que de allí surgiría su vocación; o que a raíz de ese deporte (que todavía era un juego) iría a unos Juegos Olímpicos. Cada vez que le preguntan a Franco Serrano cómo llegó a una disciplina tan particular como el pentatlón recuerda que todo comenzó en el agua. El agua y nada más. Hasta que a los 11 años un grupo de atletas de la Federación Argentina se acercó a su club con el fin de difundir el pentatlón entre los más jóvenes. Franco lo practicó y se enamoró. Y desde ese día comenzó un ascendente proceso de formación que lo llevó a entrenar, a veces, siete horas por día. “Me gustó el ambiente, la forma en la que competían y cómo se entrenaban. Todo eso me atrapó y mientras fui creciendo, fui aprendiendo cada vez más”, reveló sobre aquel día de 2011.

Sus inicios fueron en el Colegio Militar de Palomar y allí empezó “solo” con natación y carrera. A los 12 incorporó el tiro y a los 15, la esgrima. Recién luego de la mayoría de edad sumó la equitación. Así, el entrenamiento se volvió variado, largo e increíblemente intenso. Serrano practica rutinariamente “entre dos y cuatro deportes por día” que le llevan aproximadamente cinco horas, aunque a veces esa cifra se extiende a siete. Debe tener una pausa entre cada uno, porque sino “no rinde”. Así que a veces llega a la pista de atletismo a las 2 de la tarde se va a las 8 de la noche. En el medio, claro, no se olvida del gimnasio. Pero su día tampoco termina allí: estudia Administración de Empresas en la Universidad de Luján y, aunque adaptó sus horarios a la exigencia deportiva, insiste en que “lo importante es “nunca dejar” y hace lo imposible por custodiar la presencialidad.

Tiro, la que "más tiempo" le costó aprender al argentino. (Foto: @PrensaCOA)

“Yo soy soldado deportista”, se describe. ¿El motivo? Resulta que el Ejército tiene un programa en el que apoya a los atletas y los invita a incorporarse para competir en su nombre en distintos torneos, ya sean certámenes civiles o militares. Los forma y financia. “Funciona como una suerte de sponsor”, explica Serrano, que muestra su gratitud para con el Ejército y no tiembla al llamarse “soldado”. Pero el vínculo entre los militares y el pentatlón moderno tampoco se agota allí. Cuenta la leyenda que la disciplina se funda en la siguiente anécdota: un día, un soldado que buscaba enviar un mensaje tuvo que emprender toda una travesía que incluyó correr a campo traviesa, nadar a través de un río, empuñar un arma, pelear con una espada y “montar un caballo ajeno”. Para conmemorarlo, nació la prueba que hoy convoca a Serrano a Francia.

La natación comenzará alrededor de las 9.10 de la mañana. (Foto: @PrensaCOA)

Confiesa que casi nunca disfruta un día “completamente libre” y que su descanso lo tiene cuando realiza cargas muy bajas o trotes livianos. Pero Franco Serrano confía: “Siempre la recompensa es más grande que cualquier esfuerzo”, repite. Y es que así lo experimentó. Tras años de entrenamiento y dedicación, acumuló desde 2018 (año en el que participó de los Juegos de la Juventud) hasta acá logros como el Campeonato Sudamericano 2021, el bronce en el Campeonato Internacional NORCECA, y el más significativo: el quinto puesto en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 que le dio la clasificación para los presentes JJ.OO. Es una de las disciplinas más difíciles y cansadoras de todo el cronograma y un argentino pretende conquistarla. Está 24º y necesitará un excelente desempeño, pero Franco Serrano se tiene fe. Ya lo avisó hace unos días: “En unos Juegos Olímpicos, en el penta, hay una gran cantidad de atletas que pueden ganar y yo me considero uno de ellos”.