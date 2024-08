¡España se queda con el oro olímpico tras vencer 5-3 a Francia en un partidazo!

España se colgó el oro de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 32 años después del que ganó en Barcelona, gracias a dos goles de Sergio Camello en la prórroga que certificaron la victoria 5-3 contra Francia, que había empatado en el último suspiro del tiempo reglamentario.

España sufrió y tiró de personalidad. Empezó dubitativa. Sacó de centro y la pelota le duró 10 segundos. Miranda y Barrios se chocaron en un balón dividido. Álex Baena y Arnau Tenas le regalaron el primer gol a Francia en el minuto 12, con Enzo Millot aprovechando un mal pase de Baena y un error de colocación de Arnau.

El gol de Millot para el 1-0 de Francia

1-0 nada más empezar y el más difícil todavía, pero España ya lo superó en semifinales contra Marruecos, que jugaba "en casa", en Marsella. Los de Santi Denia se vieron de nuevo por detrás en el marcador y otra vez con mayoría de afición contraria, pero fueron capaces de sobreponerse.

Francia solo había encajado un gol en todo el torneo, ante Egipto, y España le metió tres en diez minutos. En un arrebato de talento encabezado por Fermín López, un futbolista que ha sido diferencial en los Juegos Olímpicos y que convirtió un doblete para convertirse en el máximo goleador olímpico para el conjunto español.

El gol de Fermín para el 1-1

El primero, el de la igualada, en el minuto 18, cuando Baena comenzó a redimirse de su error. El del Villarreal, máximo asistente la pasada temporada en las cinco grandes ligas, se inventó un pase para Fermín, que está bendecido. Balón que dispara, balón que acaba en gol, incluso a pesar de pegarle mordido.

Pero la exhibición de Fermín en el torneo no acabó ahí. Los franceses solo podían pararle con faltas, duras; dos en los primeros 20 minutos. Sin embargo, el centrocampista volvió a aparecer para recoger un rechace a un remate de Abel Ruiz y hacer el 2-1 en el minuto 25.

El segundo gol de Fermín para el 2-1 de España

Como lo fue Baena, quien continuó redimiéndose de su error inicial. Colocó con mimo a la pelota en una falta en la frontal, quitando el espray del colegiado, no quería que nada le molestara. Y puso el balón en el fondo de la red. Con la ayuda, eso sí, del arquero Guillaume Restes, que no vio salir el balón y no se tiró a por él.

El golazo de Baena para el 3-1 de España

Y de redimirse supo también Arnau Tenas, quien sostuvo el 3-1 al descanso cuando más apretaba Francia en unos balones laterales en los que España sufrió todo el torneo. Gran parada a Mateta, a bocajarro, y los de Santi Denia se fueron al descanso avisados de que iban a sufrir.

Y así fue. Francia dominó y encerró a España en su campo, en un arte de defender en bloque bajo de la que no es experta. Y lo pagó. Solo el travesaño en el minuto 57 y otra gran parada de Arnau Tenas en el 72 privaron a los galos de recortar distancias antes, pero el empate francés llegó.

El gol de Akliouche para el descuento de Francia

Falta que puso Michael Olise, rozó Maghnes Akliouche en el primer palo y se coló en la portería de Arnau Tenas. Minuto 79, Francia a un gol y alentada por 48.000 gargantas que se dieron cita en el Parque de los Príncipes para apoyar a los suyos. Y no dejaron de creer hasta el final, consiguiendo su premio.

El gol de penal de Mateta para el 3-3

En el minuto 90, un agarrón de Miranda sobre Kalimuendo en el segundo palo, en un saque de esquina que se iba largo, lo revisó el árbitro brasileño Ramón Abatti en la pantalla del VAR y señaló la pena máxima. Mateta no perdonó, anotó su quinto gol del torneo y mandó la final al alargue.

Con un once de circunstancias, con cinco defensas sobre el terreno de juego y solo un atacante, en el intento de resistir antes de la prórroga. Así afrontó España el tiempo extra. Y tuvo que aparecer la calidad individual de los futbolistas que no estaban llamados a protagonizar ese momento.

El gol de Camello para el 4-3 de España

Pase filtrado de Adrián Bernabé para Sergio Camello, quien entró por sorpresa en la convocatoria en detrimento de Samu Omorodion, y el del Rayo Vallecano tiró de sangre fría, esperó la salida del portero y lo superó con una vaselina para volver a adelantar a España en el minuto 100.

4-3 por delante España, pero la segunda parte de la prórroga no se asemejó a los segundos 45 minutos. Los de Santi Denia sufrieron por lo corto del marcador, pero aguantaron e incluso volvió a aparecer Sergio Camello para corroborar su doblete en el minuto 121 permitiendo así a España cobrarse una deuda histórica.

El gol de Camello para sentenciar el 5-3 final para España

32 años sin un oro olímpico, con dos platas por el camino, tras perder en los penaltis en Sídney 2000 y en la prórroga en Tokio 2020, y logrando el oro este viernes en un Parque de los Príncipes que en 1984 vio perder a España la final de la Eurocopa contra Francia.

Fuente: EFE

