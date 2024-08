Andy Macdonald: tiene 51 años e hizo su debut en unos Juegos Olímpicos ¡en skateboarding!

Hace solo días, la china Haohao Zheng llamó la atención del mundo del deporte al debutar en unos Juegos Olímpicos con solo 11 años en skateboarding y así convertirse en la más precoz de su país en participar de la gran cita. Ahora, en el otro extremo, pero también arriba del skate, apareció un hombre cuarenta años mayor que produjo el impacto contrario. El británico Andrew Macdonald hizo su debut absoluto en unos Juegos Olímpicos con 51 años recién cumplidos y se llevó una enorme ovación y un sentido mensaje de su amigo, el legendario Tony Hawk. El camino de un múltiple campeón de X Games, que ganó su primer oro en 1996, cuando la mayoría de sus hoy rivales no habían nacido.

La pista de La Concorde 4 donde se llevó adelante el skateboarding (modalidad park) aplaudió con toda su admiración cuando por los parlantes anunciaron que era el turno de un tal Andy Macdonald. Pero aplaudiría más luego. El nacido en Estados Unidos que representa a Gran Bretaña mostró en su primer intento todo su repertorio, pero un error en el último backflip lo dejó con sabor amargo. Aunque no se notó: Macdonald seguía sonriente. Luego, pudo completar la rutina y ejecutar a la perfección el truco, con lo que se ganó una nueva ovación de los fanáticos. Registró puntajes de 72.07, 76.61 y 77.66 en sus tres intentos, lo que no le permitió clasificar a las finales (la octava y última plaza fue del brasileño Augusto Akio, que sumó 88.98), pero no por ello dejó de ser el favorito del día para el público.

Mirá el video

Entre los espectadores, de hecho, estaba Tony Hawk, referente histórico del skate y amigo suyo, que a los 56 años no dejaba de aplaudir sin poder creer lo que veía. En redes sociales, lo elogiaría luego con un muy sentido mensaje: “He sido amigo de este tipo durante los últimos 30 años y es uno de los patinadores más talentosos y duros que jamás conocerás. Y en 2016 se propuso un objetivo audaz y extravagante: clasificarse para los Juegos Olímpicos cuando se acercaba a los 50 años (...). Ahora puede añadir “olímpico” a su larga lista de galardones. No es que ninguno de nosotros esperara -o quisiera- estar aquí en sus años de formación. Pero no podríamos pedir un mejor representante de nuestra generación de marginados en la escena mundial”. El podio acabó siendo conformado por el australiano Keegan Palmer (21 años, oro), el estadounidense Tom Schaar (24 años, plata) y Augusto Akio (23 años, bronce). Pero Andy Macdonald probablemente haya sido el más feliz.

El debut de un multicampeón

Andy Macdonald nació en Massachusetts el 31 de julio de 1973, pero representa a Gran Bretaña por la nacionalidad de su papá. Cuando agarró un skate por primera vez tenía 8 años, ni siquiera existían los X Games y muchos padres de sus actuales rivales estaban todavía en la cuna. A los 22, en 1996, logró el primero de sus ocho oros en unos X Games. Desde entonces ha acumulado además otras siete medallas de plata y la misma cantidad de bronce. Sus compatriotas lo burlan porque, al haber vivido en Estados Unidos toda su vida, carece de un acento nítidamente europeo. Pero él se siente suficientemente británico: “A mí me encanta el té y ellos ni lo prueban. ¿Se supone que eres del Reino Unido y no bebes té? Pues te metas con mi acento”, dice.

"La edad es solo un número", escribió su delegación al anunciar a los atletas. (Foto: @TeamGB)

Macdonald ha ganado mucho en el mundo del skate, pero claro que no pudo participar de unos Juegos Olímpicos dado que la disciplina se incorporó recién en Tokio 2020. Entonces se propuso un ambicioso objetivo que logró el año pasado en el preolímpico de Budapest, al atribuirse la penúltima plaza para el skateboarding en París 2024. Sus compañeras británicas de su mismo deporte son Sky Brown y Lola Tambling y tienen 15 y 16 años, respectivamente. Pero lo que a muchos escandalizó no pareció molestarle en absoluto al “veterano”, que había mostrado toda su confianza antes de estos Juegos: “Todo el mundo me pregunta por mi edad. Es el gran tema, porque estoy rodeado de niños con skate, se supone que este es el deporte más joven de los Juegos y aparece un tipo de 50 años. Pero merezco estar aquí, no soy un tipo que acaba de llegar. Yo ya competía cuando ellos no habían nacido”.

Macdonald festeja porque en su segunda chance le salió el backflip. (Foto: @Olympics)

Si se suman las edades del podio femenino de Tokio 2020 se llega a 42 años: la japonesa Momiji Nishiya y la brasileña Rayssa Leal, de 13, y la nipona Funa Nakayama, de 16. Andy Macdonald ya celebró las 51 velitas y con esfuerzo corrió los límites. Y pudo cumplir su palabra. Antes de estos JJ.OO., contó una intimidad respecto de cuando se enteró que viajaría a Francia. “Cuando nos casamos, le dije a mi mujer que la llevaría siempre que pudiera a París, pero ya hace 15 años que no vamos. Cuando me clasifiqué para los Juegos la llamé por Facetime y le dije: `¿Qué te parece si vamos este verano?´. Ella me miró sin comprender lo que decía, pero mi hija de ocho años lo cazó enseguida y me preguntó: `¿Vamos a París, a los Juegos?´. Mi mujer estaba boquiabierta".