Una niña récord en París: tiene 11 años y debutó en unos Juegos Olímpicos

Pocos atletas en la historia de los Juegos Olímpicos han recibido una ovación tan grande siendo completos desconocidos como la que rodeó a la china Haohao Zheng. Es que en la prueba clasificatoria de skateboarding, modalidad park, de París 2024 se anunció por el altoparlante que sería el turno de la atleta china más joven en la historia de unos JJ.OO. Entonces apareció ella, Haohao Zheng, con 11 años y 359 días, con una sonrisa por demás inocente, un skate, un casco y unas rodilleras; y el público fundió sus manos en aplausos, sin saber nada de ella, pero entendiendo que se trataba de un día histórico.

La niña que entró en los libros de historia

Haohao Zheng se volvió famosa hoy, pero su desconocida tenacidad en el último tiempo es la que la ha llevado a hacer historia. Hace unos meses, cuando todavía no tenía asegurada su plaza en París, la niña de 11 años se lesionó un dedo practicando con su skate. Su clasificación corría riesgo, pero compitió y aún lesionada logró superar el corte olímpico. Más tarde, en una entrevista al Comité Olímpico Internacional, ya con el boleto asegurado para Francia, mostró una fortaleza llamativa para su edad. “Me fracturé un dedo en un entrenamiento, pero había trabajado mucho para iniciar la carrera olímpica y no me quise detener” dijo. Y dejó claro, otra vez con mucha madurez, cuál sería su objetivo: “Ahora no quiero presionarme. Sólo quiero mostrar lo mejor de mí en París”.

Zheng pudo lucirse en la primera de sus tres oportunidades. (Foto: @Olympics)

Y lo mostró. Zheng, la atleta más joven de entre los 10.500 que están en París 2024, no pudo clasificar a las finales de skateboarding, pero se dio el lujo de mostrar su precoz talento. En la primera de sus tres rondas (los participantes tienen 45 segundos para recorrer la pista realizando los mejores trucos posibles y los jueces juzgan dificultad, altura, eficacia, etc.) obtuvo 63.19 puntos sobre 100 e impresionó a muchos. Luego, en las dos posteriores, sufrió dos caídas intentando un kickflip indy y no pudo superar su registro: la puntuaron con 16.01 y 16.07, respectivamente. Zheng no logró los 80 puntos necesarios para clasificar a la final, pero se ganó una ovación y un lugar en la historia del deporte.

El skate y la oportunidad para los chicos

El skate ya había demostrado en Tokio 2020 (2021) que incluso niños eran capaces de brillar. En los pasados Juegos Olímpicos, la ganadora de la modalidad de street fue Momiji Nishiya, de 13 años. Y otra japonesa fue medalla de plata en park: Kokona Hiraki, con 12 años y 243 días. Además, la británica de ascendencia japonesa Sky Brown fue medalla de bronce en park con 13 años y pocos días, convirtiéndose en la medallista más joven de Gran Bretaña en la historia de los Juegos. En París 2024 la tendencia continuó: 14 de los 22 participantes que estuvieron junto a Zheng tenían menos de 18 años. La china, claro, era la menor de ellos. Y ya mira de reojo los próximos Juegos Olímpicos. Tras su debut, Zheng expresó: “Me siento muy orgullosa de mí, me siento cansada y feliz. La verdad es que no me sentí muy nerviosa. Mi familia estuvo aquí animándome. Estoy muy feliz. Fue una experiencia estar aquí. Me gustaría volver en Los Ángeles”.

Historia pura: París 2024 vio a la atleta olímpica más joven de China. (Foto: @Olympics)

A seis días de cumplir 12 años, Haohao Zheng conmovió a París; pero increíblemente no se trata del atleta, entre hombres y mujeres, más joven en la historia de la competición. La china quedó detrás del gimnasta griego Dimitros Loundras, que a los 10 años estuvo en Atenas 1896 y además es el medallista más joven de la historia, porque obtuvo el bronce en las barras paralelas por equipos. Y también detrás de la gimnasta italiana Luigina Giavotti, que compitió en Ámsterdam 1928 con 11 años y 300 días y también ganó una medalla en la prueba por equipos, pero de plata. Haohao Zheng quedó apenas por debajo en la lista y se ganó el cariño de todo París. Es una de las grandes historias de estos Juegos Olímpicos y podría incluso serlo también de Los Ángeles 2028. Para cuando comience esa edición, no habrá cumplido aún los 16 años...