La Alemania de Peillat perdió la final con Países Bajos y se picó: la cargada que desató la pelea

Gonzalo Peillat perdió la oportunidad de ser el segundo deportista en la historia en ganar la medalla de oro con dos países diferentes. Luego de haberse subido a lo más alto del podio con Los Leones en Río 2016, el defensor que actualmente juega para Alemania debió conformarse con la presea de plata.

Países Bajos se coronó como el mejor de los Juegos Olímpicos de París 2024. En la final del hockey sobre césped masculino, los neerlandeses derrotaron a los teutones por penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. En los shoot-out, los de naranja se impusieron por 3-1 en el estadio Yves-du-Manoir.

El último penal y la pelea



El equipo que dirige Jeroen Delmee, que llegó a la final tras derrotar a España en semifinales por 3-0, se adelantó en el minuto 46 con un gol de Thierry Brinkman, pero Alemania empató cuatro minutos después, por medio de Thies Prinz, tras una jugada preparada de córner corto.

En la definición por shoot-out, el propio Brinkman, Thijs van Dam y Duko Telgenkamp anotaron para Países Bajos, mientras que Justus Justus Weigand lo hizo para el subcampeón. El arquero neerlandés, Pirmin Blaak, detuvo tres lanzamientos y el alemán jean-Paul Danneberg, dos.

La cargada que desató la pelea

El oro de este jueves es el tercero para la Naranja, que previamente ganó los de Sídney 2000 y Atlanta 1996. Por su parte, la plata de Alemania, que es la vigente campeona del mundo y que superó a India en semifinales (3-2), es la tercera de su selección, tras las logradas en Seúl 1988 y Los Ángeles 1984.

Sobre el final del encuentro, se produjeron algunos disturbios. Según se pudo apreciar a través de las imágenes de la transmisión oficial Duco Telgenkamp, el encargado de convertir el penal que le dio el oro a su país, le festejó en la cara al arquero teutón, quien durante la tanda, después de quedarse la segunda ejecución de su rival, había realizado gestos contra los neerlandeses diciendo "no no no".