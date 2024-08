Uno de los refuerzos del Tomba habló y le metió presión a Oldrá

Gonzalo Torres se sumó la semana pasada al Tomba y ya quiere estar, al menos entre los concentrados, en el encuentro en el que Godoy Cruz visitará a Tigre en Victoria, por la fecha 10 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. “Ya estoy para competir”, dijo.

El delantero de 24 años que llega de la segunda división de Grecia, que surgió de All Boys, que pasó a las inferiores de Lanús y que jugó además en Defensores de Belgrano y Central Córdoba (SdE), se sumó al plantel que dirige Daniel Oldrá la semana pasada. A pesar de los pocos entrenamientos junto a sus nuevos compañeros, se mostró ilusionado con poder estar en el juego del próximo lunes a las 19.

“El grupo me recibió de la mejor manera y día a día sigo trabajando al 100 con el plantel para estar a la par de ellos. Estuve un mes y un poco más sin entrenar porque llegué de Grecia y en teoría tenía que volver. No se pudo dar y estuve entrenando por mi parte, pero me siento bien y estos días ya me adapté rápido y ya estoy para competir”, aseguró Gonzalo Torres.

Torres llegó de Grecia y ya firmó con el Expreso.

El ex Lanús, que se suma a Facundo Ardiles, Gastón Moreyra y Gonzalo Abrego como las incorporaciones para este segundo semestre, habló con Una de Más, el programa deportivo de MDZ Radio 105.5. Allí también aseguró que “no conocía nada de Mendoza, hablé con Hernán López Muñoz, con el que compartí plantel en Central Córdoba de Santiago del Estero, y me dio muy buenas referencias de Godoy Cruz. Me encontré con un grupo joven que está muy comprometido. Y además con un predio que está 10 puntos, tenemos todo. Al club lo veo muy bien”.

Por otro lado, Torres reconoció que por ahora habló poco con Oldrá, pero que “pude charlar lo que él pretende de mí. En Lanús jugaba de extremo por derecha, a pierna cambiada, pero en Central Córdoba lo hice por izquierda y los últimos meses en Grecia estuve jugando de centrodelantero. Mucho no me cambia, puedo jugar por todo el ataque. Donde el Gato me necesite voy a estar para aportarle lo mejor de mi al equipo”.

Sobre su paso por el fútbol europeo, expresó: “Fue una muy linda experiencia. En lo futbolístico no le veo mucha diferencia, el fútbol argentino está en un nivel muy alto, es muy dinámico. Tuve la suerte de ser campeón allá así que fue una muy linda experiencia”.

“Lo último que habíamos hablado era que tenía que volver a Grecia, pero las negociaciones cambian día a día y apareció Godoy Cruz, hablé con Oldrá, me interesó, avanzamos y acá estoy”, añadió.

Al mismo tiempo, se refirió nuevamente a la posibilidad de ser parte del plantel que viajará a enfrentar al Matador de Victoria y sentenció: “Yo ya quiero estar pero eso lo decide el cuerpo técnico. Tengo esta semana para entrenarme de la mejor manera y esperar a ver si tengo un lugar el lunes”.

“Veo un grupo que tiene hambre. Este último tiempo Godoy Cruz viene haciendo buenos torneos, peleando arriba y tenemos todo para hacer grandes cosas y espero que así sea”, completó.