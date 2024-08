La tremenda acusación de Michael Phelps que escandaliza los Juegos Olímpicos: "Que sigan y se vayan a..."

Pocos deportistas en la historia tienen más respaldo para hablar de Juegos Olímpicos como el nadador estadounidense Michael Phelps. Durante su carrera, ganó 28 medallas entre las cuales 23 son de oro, convirtiéndose así en el más ganador de la historia no solo en su deporte sino en total, sobre todos los deportistas que algunas vez compitieron.

Es en base a esto que fueron tan resonantes sus declaraciones contra el equipo olímpico de China, el cual se adjudicó la prueba de relevos 4x100, aquella que históricamente le ha pertenecido a los Estados Unidos, con él o sin él. El exnadador los trató de "tramposos" y ensució al Comité Olímpico de ese país.

El equipo chino ganador. (Foto: EFE)

Sucede que en esa prueba, China utilizó a dos nadadores que no superaron un control antidoping implementado antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se llevaron a cabo en 2021. Se trata de Qin Haiyang y Sun Jiajun, quienes fueron parte de un grupo de 21 nadadores que fueron parte del escándalo surgido tras una investigación de The New York Times.

La sustancia prohibida es trimetazidina, prohibida por el Comité Olímpico. Sin embargo, los atletas fueron habilitados para estos Juegos Olímpicos debido a que aseguraron que dicha sustancia había sido ingerida por error por intermedio de un alimento.

Molesto por esta situación tras la derrota del equipo de Estados Unidos ante estos atletas, Phelps señaló: "Me rompe el corazón ver a la gente esforzarse durante cuatro años seguidos para prepararse para unos Juegos Olímpicos y luego que alguien que hace trampa se los quite. No está bien. Lo defiendo y siempre lo defenderé”.

De hecho, luego fue un poco más duro: "Que sigan y se vayan a los Juegos de los Tramposos, dejen que los Juegos Olímpicos mantengan su integridad". Finalmente, expresó: "Si das positivo, no te deberían dejar competir de nuevo".

Desde que la prueba de relevos 4x100 se estrenó en Roma 1960 solo una vez el equipo de Estados Unidos no había ganado el oro y fue en Moscú 1980, cita a la que no acudieron por cuestiones políticas. Es la primera vez que se quedan con la de plata, en manos del equipo chino que logró una gran hazaña.