La dura decisión de Gonzalo Peillat tras la polémica por su festejo de gol ante Los Leones

Los Juegos Olímpicos son uno de esos eventos que pueden despertar todo tipo de emociones y sensaciones en los espectadores. Un equipo de una disciplina poco popular o un deportista no muy conocido fuera de su nicho específico puede volverse una celebridad y ganarse el amor y admiración de su pueblo, como le pasó al Maligno Torres tras ganar el oro en BMX freestyle, así como por el otro lado puede pasar a ser repudiado. Este último fue el caso de Gonzalo Peillat.

El jugador de la Selección de hockey de Alemania, argentino nacionalizado alemán, fue duramente criticado luego de que le marcara un gol en los cuartos de final de París 2024 a Los Leones. Pero el problema no fue precisamente que convirtiera un tanto, sino el modo en que lo festejó, con fervor, nada menos que contra su país de nacimiento y contra su exequipo, con el que había ganado la medalla dorada en Rio 2016.

Al finalizar el encuentro en el que Argentina quedó eliminada, quizás consciente de las reacciones que despertó en el público, Peillat, lejos de tratar de calmar las aguas, decidió subir la apuesta. En las declaraciones post partido, lanzó dos frases muy polémicas. La primera, en relación al cambio de selección: "Hoy que te digan lo que te dicen, me hace pensar que tomé una buena decisión". Y luego agregó otra, más controvertida aun, al tomarse el atrevimiento de parafrasear al máximo ídolo del deporte argentino: "Es mi vida. Al que le guste bien y al que no.. sorry. Como dijo Maradona, que la sigan chupando".

Todo esto no hizo más que enardecer aún más a buena parte del público argentino. Su festejo y sus descargos se viralizaron tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, que se llenaron de posteos, memes y comentarios de todo tipo, tanto de usuarios de a pie como de periodistas e incluso unos cuantos deportistas. Hasta el mismo Maligno Torres se refirió al tema y dijo en todo de broma que "hay que golpearlo".

Fue tanto el revuelo que se armó, que tanto Peillat como su esposa, Florencia Habif, también jugadora de hockey y ex-Leona, debieron tomar una contundente medida como limitar los comentarios en sus redes sociales. A ambos se les llenaron sus respectivas publicaciones de reproches y hasta insultos de incontables usuarios argentinos, tratándolos en su mayoría de traidores a la patria. De este modo, si bien sus cuentas siguen siendo públicas, solo unos pocos podrán dejar algún comentario. Hasta ese punto logró escalar la situación, y apenas pasaron unos pocos días.