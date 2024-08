Elián Larregina logró su segunda mejor marca, pero quedó eliminado de los Juegos Olímpicos

Elián Larregina, uno de los últimos representantes argentinos en el atletismo, cayó eliminado en las semifinales de los 400 metros al quedar sexto de su serie y dijo adiós a los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Stade de France.

Larregina, de 24 años y entrenado por Javier Morillas, corrió en la serie dos de la semifinal. Finalizó sexto con 45.02, su segunda mejor marca personal después de los 44.93 que consiguió en Madrid este mismo 2024, pero quedó lejos del mejor de su carrera, el atleta de Granada James Kirani (43.78).

El velocista de Suipacha disputó en París sus primeros Juegos Olímpicos como una de las promesas del atletismo argentino. En su palmarés ya lucen dos Campeonatos Sudamericanos de pista cubierta (2020 y 2024), un oro en los Juegos Suramericanos de 2022 y un bronce en el último campeonato Iberoamericano.

"Estoy muy contento por esta carrera. Di todo lo que tenía, no tenía más, pero bueno, esta es mi segunda mejor marca. Pude disfrutar de correr en unos Juegos Olímpicos, que no es poca cosa", expresó al finalizar la competencia

"Creo que en la primera carrera, por falta de experiencia, por ser mi primer Juego Olímpico, estaba bastante nervioso y eso me jugó en contra. Pero eso me sirvió de experiencia para en la segunda estar mejor. Hoy lo pude encarar de otra manera y la verdad me sorprendí por cómo corrí. Ya con correr con 45" cortos es un logro muy importante, así que estoy muy contento", agregó Larregina.

Por otro lado, ya está pensando en Los Ángeles 2028: "Un poco amargado me voy porque estuve a nada de bajar de los 45 segundos, y ya con eso me iba más que satisfecho. Pero ahora me voy a descansar un poco y después a prepararme para los próximos Juegos que son en cuatro años y ver si puedo estar en la final".

Y por último, Larregina le dedicó unas palabras a su pueblo: "Quiero agradecer a toda la gente de Suipacha que me dejó muchos mensajes en las redes sociales y siempre me bancaron desde el día uno; también al Municipio, al gobierno anterior y a este, que siempre me apoyaron; a mi familia, a mis amigos y a todos. Estoy súper agradecido con Suipacha", concluyó.

Fuente: EFE