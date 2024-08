Marcelo Gallardo volvió a River: su conferencia completa de presentación

Marcelo Gallardo se transformó este lunes en el nuevo entrenador de River. Tras la salida de Martín Demichelis, el Muñeco aceptó la propuesta de los directivos y regresa a Núñez luego de 631 días. Esta tarde dirigirá su primera práctica y el debut será el próximo fin de semana ante el líder de la LIga Profesional, Huracán, en el Más Monumental.

Luego deberá afrontar, el miércoles 14 de agosto, el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en Córdoba, frente a Talleres. A continuación, las mejores frases de su presentación.

Su emoción por volver. "Agradecer, gracias a todos por estar presente. Tendría mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve. Nunca preparo ningún discurso y digo lo que siento. Y lo que siento muchísima emoción, tiene que ver con muchos sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parecería que nunca me fui. Volver a entrar al club, me hace sentir muy en casa".

Sus expectativas. "Hay muchísimas expectativas y esto tiene que ver con lo que podamos hacer de ahora en adelante. Lo primero que tenemos que intentar generar en estos pocos días, en este nuevo comienzo, es tratar de recuperar un espíritu, un espíritu de club, de equipo. Si nos va bien todos, vamos a ser muy felices. Le quiero agradecer a todos, y en especial mi viejo, que no puede estar, pero lo tengo en mi corazón. Ya lo vamos a tener de nuevo entre los pasillos".

Sobre el equipo. "El tren está en marcha y hay que intentar ser muy precisos con una idea, con un mensaje, que tenga impacto rápidamente. Tenemos que tratar de acomodarnos lo más rápido posible, si mirar atrás, hay muchas cosas para empezar a marcar".

La Copa Libertadores. "La expectativa en la copa es la de todos. Se vienen los cruces directos, eso estimula de la mejor manera posible. La Copa tiene esas cosas que no podemos llegar mal, porque podes pasarla más. Más allá del objetivo principal que es ir por todo, enfocándose en la Copa Libertadores, tenemos que recuperar la respuesta de un equipo que tiene que volver a crecer, a sentirse confiado para jugar partidos importantes. No hay que perder de vista el partido con Huracán, que será una buena medida".

La decisión de volver. "A partir de que se empezó a nombrar la posibilidad, traté de aislarme. No esperaba la vuelta en este momento. Sabía que estaba la impaciencia de la gente y esto no era una realidad. Estaba en un momento en el que tenía que pensar un montón de cosas y Jorge me empezó a contar hacia donde quería ir, empecé a analizarlo y saber cómo estaba yo para asumir este desafío que es muy grande porque tiene mucho que ver con cómo nos prepararnos para afrontarlo".

El Muñeco regresó a Núñez.

Sus ganas. "Hoy estoy bien, tengo muchísimas ganas. A veces es bueno salirse para ver de afuera la situación. Uno está tantos años, que por ahí no te das cuenta lo que está pasando. Y cuando estás afuera se te aclaran mucho las cosas. Una de ellas fue que si tengo que volver, es con las energías al cien por cien para seguir dándoles lo mejor de mí".

Los refuerzos. "Lo de Pezzella ya está hecho, está avanzado. Lo de Maxi tendrá la posibilidad de llegar en estos días y sumarse. Esas dos posibilidad son casi un hecho. Lo demás se está trabajando pero no tenemos la certeza de definirlo".

El mensaje a los hinchas. "Hablar del hincha del River es sentir un privilegio enorme.Siempre me han mostrado muchísimo respeto y quiero retribuírselo de todo corazón, tratando de que ellos se sientan representados por el equipo. Y eso es lo que vamos a hacer con toda mi gente, que más allá del cariño que sienten por mí, lo sientan por el equipo, que nos va llevar a ir juntos por este camino. Tenemos muchísimas ilusión, muchísimas ganas de poder expresarlo en estos partidos que vienen".