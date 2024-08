La picante frase de Gallardo ¿con palito a Demichelis? en su vuelta a River: "Hay que recuperar un..."

River Plate tiene nuevo entrenador: Marcelo Gallardo. El Muñeco es presentado este lunes en una conferencia de prensa en el nuevo espacio de la terraza San Martín del estadio Mâs Monumental. Allí, un grupo de dirigentes, prensa y socios del Millonario se congregaron para escuchar el discurso previo del flamante DT.

Durante ese mensaje, que prosiguió a las palabras de bienvenida de Jorge Brito, el Muñeco comenzó a agradecer y contar las primeras sensaciones tras su regreso. "Gracias a todos por estar presentes acá. Tendría mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve. Yo siempre digo lo que siento. Y ahora siento muchísima emoción que tiene que ver con sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver a entrar al club, recorrer los pasillos y el mundo River me hace sentir en casa. Eso es una emoción que me reconforta, me da felicidad", expresó.

Mirá el video

Acto seguido, comenzó a decir cuáles serán los primeros objetivos en la administración de un plantel que en breve, el miércoles de la semana que viene, tendrá que disputar el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres. No hay mucho tiempo de trabajo y Gallardo lo sabe.

"Hay muchísimas expectativas y sé que eso tiene que ver con lo que podamos hacer en adelante. Lo primero que tenemos que hacer en estos días es tratar de recuperar un espíritu de club y de equipo, hay que recuperar el deseo de seguir construyendo. Desde nuestro Cuerpo Técnico vamos a estar al 100% de nuestras posibilidades. Si nos va muy bien a todos, vamos a ser felices. A eso vamos a apuntar. Les quiero agradecer a todos y en especial a mi viejo, que lo tengo en mi corazón", señaló, en una frase que será recordada principalmente por el reciente paso de Martín Demichelis en el club.

Marcelo Gallardo en su presentación. (Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ)

Luego, se refirió precisamente a la disputa de la Libertadores: "Tenemos que ponernos a trabajar rápido y no mirar hacia atrás. A partir de hoy vamos a empezar a trabajar con todo el equipo. La expectativa en la Copa Libertadores es la misma que tienen todos. Los cruces directos nos estimulan. Hay que prepararse. No podés llegar mal a un partido. Con Huracán va a ser una buena medida para afrontar los octavos de final".