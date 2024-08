La picante broma del Maligno Torres sobre Peillat por su grito de gol contra Argentina: "Hay que..."

Gonzalo Peillat fue el gran protagonista de la jornada del domingo en los Juegos Olímpicos de París. El jugador de hockey argentino, que representa a Alemania, fue uno de los artífices de la eliminación de Los Leones, con polémica, porque marcó uno de los tres goles y lo celebró efusivamente.

La ola de repudio argentino inició casi inmediatamente, primero en las redes sociales y luego con algunas declaraciones televisivas. De hecho, el propio Peillat salió a justificar sus decisiones públicamente.

Mirá el video

Ahora, quien se refirió al respecto en tono de broma es otro protagonista de estos Juegos Olímpicos para Argentina, el ciclista de BMX Freestyle José Maligno Torres. El medallista de oro le brindó una entrevista a América TV, en la que fue consultado sobre la actitud de Peillat. "Escuché muy poco, como que él pasó a ser de Alemania y le festejó en la cara a los argentinos…", comenzó. Cuando le confirmaron la situación, soltó en tono de broma: "Hay que golpearlo, ja".

La particularidad del caso es que la pregunta llegó después de que se viralizara un perfil falso con su nombre en el que se publicaron fuertes críticas para con el hockista argentino. Sobre esta situación precisamente fue consultado también el cordobés.

"No vi el partido porque estaba volando. Pero sí vi que habían lanzado un Twitter con mi nombre, algo así como @malignotorresgil, pero yo no tengo Twitter. Vi que lo lanzaron opinando sobre eso y todos los medios me hablaron sobre si era yo y yo no tengo Twitter", señaló.

En la jornada de este lunes, tras regresar al país, fue recibido por el presidente de la Nación Javier Milei, quien lo acompañó al balcón de la Casa Rosada para que muestre la medalla y reciba la ovación. Luego brindó una conferencia de prensa.