La honestidad brutal de Walter Bou tras su fenomenal golazo a Tigre: “Me quedó y la…”

Este domingo, Lanús recibió a Tigre por la fecha 9 de la Liga Profesional. Los dirigidos por el Ruso Zielinski igualaban 2-2 contra los de Sebastián Domínguez y parecía que todo terminaría en tablas. Sin embargo, cerca del final, al minuto 89, Walter Bou se puso la capa de héroe y convirtió un gol de otra galaxia.

Tras recibir un centro de Mateo Zanabria al lado de la medialuna, controló de pecho, se dio vuelta y conectó un espectacular derechazo de chilena que sorprendió al arquero de Victoria, Felipe Zenobio, quien no llegó ni a reaccionar, y terminó clavando la pelota al segundo palo.

El increíble golazo que le dio una importante victoria al Granate para no perder pisada en la tabla de posiciones (quedó a 4 puntos del primer puesto) se hizo viral no solo en Argentina sino que dio la vuelta al mundo y portales de distintos países lo replicaron. Y no es para menos. Muchos incluso dijeron que es merecedor del Premio Puskás, galardón que se le otorga cada año al mejor gol de la temporada a nivel mundial.

Tras finalizar el partido, la Panterita habló sobre lo que fue el tanto. Lejos de agrandarse por lo que hizo, mantuvo la humildad: “Vino el centro, me quedó y la tiré de zurda. De derecha no me sale. Gracias a Dios entró”, expresó el delantero de Lanús con total honestidad.

Por otro lado, al luego de que le dijeran que su gol podía llegar a ser premiado, se rio: “Ojalá gane el Premio Puskás, pero la verdad es que fue gracias al equipo porque lo buscamos hasta el final y nos llevamos una victoria muy importante”, expresó Bou a modo de conclusión.