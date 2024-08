La emoción de Gallardo al mencionar a su padre durante su presentación como DT de River: "No puede estar acá, pero..."

La presentación de Marcelo Gallardo como nuevo entrenador de River Plate en el Monumental pasó por una serie de emociones. De la enorme expectativa de los hinchas, a la formalidad de la conferencia de prensa, pasando por un momento de tensión que disgustó al DT y hasta por otro bien emotivo, en el instante en el que mencionó a su padre.

El episodio se produjo en medio de su discurso de bienvenida, en el que inició con los agradecimientos. "Gracias a todos por estar presentes acá. Tendría mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve. Yo siempre digo lo que siento. Y ahora siento muchísima emoción que tiene que ver con sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui", comenzó señalando.

Luego, tras manifestar lo que pretende hacer en los primeros días de trabajo, volvió a dar gracias pero esta vez con una dedicatoria especial que lo emocionó. "Les quiero agradecer de todo corazón a todos, y en especial a mi viejo, que no puede estar acá pero lo tengo en mi corazón", expresó.

El DT, inmediatamente arrancó los aplausos del público y su voz pareció cortarse. Por instantes no pudo más que acompañar los aplausos y levantar el pulgar en señal de agradecimiento, hasta que se incorporó y agregó: "Ya lo vamos a tener de nuevo en los pasillos". Así se dio cierre a su discurso.

El padre de Marcelo Gallardo, Máximo, fue un trabajador del club. Cuando su hijo asumió la dirección técnica en 2014 comenzó trabajando como reclutador y trabajó junto a junto al director deportivo de juveniles Gustavo Grossi y en el último tiempo era el entrenador del Senior, que contaba con figuras importantes como Ariel Ortega.

Tuvo que dejar ese cargo para centrarse en sus problemas de salud, que lo mantuvieron internado durante un tiempo. Recibió el alta para continuar su recuperación desde casa, pero no pudo estar en el Monumental durante la presentación de su hijo, que no dudó en recordarlo.