La confesión de la esposa de Gallardo tras la asunción del DT de River: "Mis hijos no veían la..."

Marcelo Gallardo fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de River en un acto llevado a cabo en e estadio Monumental, que contó con la presencia de dirigentes, socios, periodistas e integrantes de la familia del director técnico, con la gran ausencia de su padre, a quien recordó en su discurso.

Una de las presentes en el evento fue Geraldine La Rosa, su esposa y pareja desde hace 28 años y la madre de sus cuatro hijos. La mujer brindó declaraciones tras la presentación y se mostró muy feliz por el regreso al club de su esposo y también por la vuelta al país.

"Para él y para toda la familia es muy emocionante. La única reflexión que tengo es que estamos muy felices, lo apoyamos, tanto él como toda su familia no veíamos la hora del regreso. Porque como decimos todos y como Marcelo nos acostumbró, nunca nos fuimos", comenzó.

Luego, confesó si fue difícil la etapa en Arabia Saudita: "Sufrimos, pero lo tomamos como un aprendizaje para verlo bien desde afuera. Nos alegramos con los éxitos de River aunque él no esté. Pero ahora volvimos a casa. Contenta".

Sobre las sensaciones que implican el regreso de Gallardo a River, La Rosa confesó: "Obviamente si no, no correría sangre por mis venas. Estoy nerviosa, con mucha alegría. Alegría también por mis hijos, porque no veían la hora de que vuelva. Acá estamos".

Sobre si fue difícil aceptar la propuesta de River, La Rosa agregó: "No fue una decisión difícil porque Marcelo añoraba esto. Él nunca se fue de acá. Solo se fue con el cuerpo pero la mente y la cabecita estaba siempre acá, así que no fue difícil volver". Al respecto, agregó: "Siempre nosotros acompañamos a Marcelo. Yo soy una mujer de acompañar, no de meterme. Acompaño sus decisiones porque él siempre acompaña las mías. Estamos muy contentos de volver"

Por último, contó cómo convive con la idolatría de River Marcelo Gallardo y la familia: "Lo bueno que tiene Marcelo es que de las puertas para dentro (de la casa) deja todo River y se dedica mucho a la familia. Es un buen papá, buen esposo, no me puedo quejar. Pero de la puerta para afuera es donde da la vida por estos colores. Porque toda la familia de él nacimos acá. Él se crió acá. Estamos muy felices.