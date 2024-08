La chicana de D'Onofrio a Boca tras la vuelta de Gallardo como DT de River: "Represento a una institución que nunca..."

631 días pasaron para volver a ver a Marcelo Gallardo como director técnico de River. A través de una emotiva conferencia de prensa, que tuvo lugar en el salón de eventos de la tribuna San Martín, el Muñeco inició su su segundo ciclo como DT del club de sus amores.

Uno de los que estuvo en primera fila fue Rodolfo D’Onofrio. El expresidente de la institución se mostró más que feliz por el retorno del más ganador de la historia del elenco de Núñez. Tras la presentación, dialogó ante los cámaras de TNT Sports y graficó sus sensaciones.

"Viene una nueva etapa. Creo que se ha tomado una decisión muy inteligente. Llega alguien que no solamente nos dio muchas alegrías, sino que nos dio su demostración de capacidad de trabajo, de desarrollo y de manejo", comenzó el hombre de 75 años frente a los micrófonos.

Posteriormente, D'Onofrio sumó: “Me alegro que Gallardo haya dicho que sí. Es la primera vez que hablo desde que dejé de ser presidente porque dije que al ser ex no iba a hablar. Pero hoy con la felicidad de Gallardo siento que hay que hablar del presente y del futuro".

"Conociendo a Gallardo y al presidente de River, lo mismo hubiera hecho yo. Es una charla entre dos personas, entre Marcelo y Jorge. Eran ellos los que tenían que hablar y mantener la reserva de lo que conversaban. Yo sé que las noticias no se filtraban porque conozco a Marcelo", añadió el expresidente.

Por último, D'Onofrio se refirió a la histórica frase que tiró ante las cámaras de TV en la previa de la final de la Copa Libertadores 2018: “Representó a ese grupo que estuvimos y que estamos en River. Representó a Gallardo y a todos ellos como presidente de River. Representó a una gran institución que nunca se dobló. Que cuando tenía que decir ‘esto no lo voy a votar’ en AFA, no lo votó. Que cuando tenía que plantear las cosas, las planteó. Que cuando había que entrar a la cancha de Boca, había que entrar porque nos estaban estropeando a los jugadores y estaban haciendo mal. Que vinieran a jugar, porque había que jugar. Y todas esas cosas no fueron armadas, estructuradas, me salieron”.

"Son frases verdaderas, de lo que estaba pasando. Yo cuando estábamos en Mar del Plata esperando el partido contra Gimnasia y los periodistas me llamaron para una nota y ya estaba cansado de estar que si, que no… Entonces, mirando a una cámara, mire como diciendo ‘dale che, veni, vamos a jugar’. Después vemos quien gana, y así fue. Por suerte ganamos nosotros”, sentenció.