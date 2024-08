El picante posteo de Sofi Martínez tras su entrevista a Peillat que desató un escándalo: “Difícil de asimilar…”

Las fuertes declaraciones que Gonzalo Peillat realizó luego de eliminar a Los Leones de los Juegos Olímpicos, con la Selección de Alemania, tuvieron mucha repercusión y el jugador que ganó el oro en Río 2016 con el combinado albiceleste fue muy atacado en las redes sociales por lo ocurrido.

Una de las frases que más ruido hicieron fueron las que expresó en la TV Pública, mientras hablaba con Sofía Martínez. Durante la charla, Peillat explicó las razones de su decisión y citó a Diego Maradona en sus dichos. "Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando'". dijo y la periodista no pudo quedarse callada.

La reacción de Sofía.

Al escuchar lo dicho, lanzó un “bueno, bueno, bueno” con el objetivo de bajar el tono de la polémica pero en sus redes sociales reaccionó al video y fue lapidaria. "Lo único difícil de asimilar es citar al Diego con la camiseta alemana”, escribió haciendo alusión a las batallas deportivas que el "10" tuvo históricamente con ese país.

El astro disputó dos finales del mundo con los germanos, les ganó en México 1986 y cayó en Italia 1990, y luego sufrió un duro golpe siendo entrenador cuando fue goleado (4-0) en los cuartos de final de Sudáfrica 2010. Este posteo fue borrado por la cronista, que luego compartió un posteo del tenista Gustavo Fernández.

“No se olviden de que atrás de los deportistas hay personas, y nunca se sabe el alcance y las repercusiones que puede tener este tipo de odio. Gritó el gol, actuó de formas que, en mi vara, no haría. Pero no hay necesidad de esto. Con el tiempo, él solito se va a arrepentir”., dijo el deportista y Martínez le agregó un “Coincido con Gusti”, para ponerle fin al tema.