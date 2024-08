La desubicada frase maradoniana de Peillat para los argentinos que lo criticaron: “Como dijo Diego, que…”

Gonzalo Peillat se centró en el ojo de la polémica luego de haber festejado su gol ante Los Leones en el marco de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024. El argentino, que ganó la medalla de oro con el elenco nacional en Río 2016, es una de las figuras de Alemania y aportó un tanto en el triunfo de los teutones por 3-2.

Antes de retornar a la Villa Olímpica, el hombre de 31 años habló ante las cámaras de la TV Pública y graficó sus sensaciones luego de una jornada por demás emotiva. Llamativamente, en medio de su entrevista, utilizó una desubicada frase maradoniana para responderle a aquellos que lo criticaron.

Mirá el video

Sobre lo que significa haber representado a dos países en los Juegos Olímpicos, contó: "Son diferentes cosas, diferentes momentos de mi carrera. Desde el momento que tomé la decisión dije que lo haría al 100% o no lo hacía. Así es como soy yo. Hoy me toca estar representando a Alemania y el día que no lo disfrute dejaré de jugar como lo hice con Argentina".

Al ser consultado sobre los críticos, Peillat expresó: "Muchas cosas las leo, obviamente. No somos fútbol, Messi y ninguno de esos jugadores que representan a Argentina. El hockey es un deporte muy chico y estás muy cerca de la gente y de los fans. Eso hace diferente al deporte, cuando terminan los partidos estamos con la gente en la tribuna y en otro deporte eso no pasa".

"Hay muchas cosas que las leo. Hay que tener la mente fría y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que había un 50% de gente que no le iba a gustar y un 50% que sí. Al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no.. sorry. Como dijo Maradona, que la sigan chupando", sentenció parafraseando a uno de los mejores futbolistas de la historia.