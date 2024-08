La desgarradora reacción de Alcaraz en TV tras perder la final de París 2024 con Djokovic

Este domingo se jugó la final de tenis masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, en la que tras 2 horas y 51 minutos de juego Novak Djokovic venció con un doble tie break 7-6 y 7-6 a Carlos Alcaraz. De este modo, el serbio logró ganar la medalla dorada, el único título que le faltaba, mientras que el español se quedó con la plateada en su primera participación olímpica.

El joven tenista ibérico logró establecerse a sus 21 años como uno de los mejores del mundo. Ya con cuatro Grand Slam ganados a su tan temprana edad, se espera que en lo próximos años sea el dominador indiscutido del circuito ATP, especialmente ante el inminente retiro de Nole dentro de no mucho tiempo. Aún así, las derrotas siguen siendo muy dolorosas para Charly, como lo demostró al finalizar el partido.

Ante las cámaras de la televisión española, al ser consultado por cómo había visto el choque, no llegó a decir más de dos palabras cuando se quebró de manera repentina. La angustia que lo invadió fue tan grande que tuvo que alejarse durante unos instantes de su entrevistador para descargar todo lo que tenía adentro. El periodista, por su parte, al ver tan desgarradora escena, tuvo el tacto necesario para seguir hablando él solo y no exponer demasiado al deportista.

Tras unos cuantos segundos, Alcaraz pudo recuperar algo de compostura y por fin logró hablar de lo que fue el encuentro: "La verdad que es complicado. Hemos luchado en un partido de casi tres horas con dos tie breaks. Las opciones que hemos tenido no las hemos aprovechado", se lamentó.

A continuación, le dedicó una palabras de reconocimiento a su rival: "Jugar contra Djokovic nunca es fácil. Él siempre está en un nivel muy alto en esos momentos difíciles, y eso es lo que ha pasado. En los tie breaks ha dado un plus más que al final yo no he podido conseguir. Y la verdad que también se merece esta oportunidad".

Por último, quizás tomando consciencia del enorme futuro que le depara, tuvo la lucidez como para dar una reflexión final: "Duele perder de la manera en que he perdido, pero me voy con la cabeza muy alta porque se que lo he dado todo", concluyó Alcaraz, que no se llevará el oro en esta ocasión, pero le sobraran oportunidades para poder ganarlo más adelante.