Inter Miami cayó ante Tigres en la Leagues Cup: contra quién jugará en 16avos de final

Tigres de México cortó la buena racha de Inter Miami y lo venció en el cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup. El equipo de Tata Martino acumulaba ocho sin derrotas pero de igual manera avanzó a los 16avos de final del certamen como segundos de la zona Este 3, por detrás del conjunto de Nuevo León.

El ex Godoy Cruz y Belgrano, Juan Brunetta y el mexicano Juan Pablo Vigón marcaron por los felinos, mientras que el ecuatoriano Leonardo Campana anotó por Miami, que aún no recupera al lesionado Lionel Messi. Puebla, el otro integrante del grupo, fue el eliminado al despedirse con par de derrotas en la competición que enfrenta a todos los equipos de la liga MX con los de la MLS.

Martino, entrenador de Inter Miami, contó de inicio solo con una de sus principales figuras, el español Jordi Alba, mientras que el ibérico Sergio Busquets entró de cambio al minuto 69 y el uruguayo Luis Suárez no fue convocado porque como Messi, aún se resiente de problemas físico.

Tigres e Inter se enfrentarán en la siguiente ronda a los Tuzos del Pachuca mexicanos o al Toronto FC canadiense, que se medirán este domingo para definir al primero y segundo lugar del Este 6. Luego del partido, el DT argentino analizó el partido y se mostró muy conforme: "Más allá de estar clasificados, competimos bien, alcanzamos el empate y tuvimos dos ocasiones para hacer el gol. Merecimos un poco más de lo que nos llevamos, con equipos de primer nivel podemos competir bien".

"Uno va encadenando triunfos, como nos pasa en la liga, y hasta que no encuentra un rival como Tigres, no tiene la forma de saber dónde está parado. En ese sentido, hoy descubrimos que vamos por buen camino", agregó y contó que Suárez ya estará disponible en la próxima instancia: "No deberíamos tener ningún problema para ver a Luis en la próxima ronda. Lo dejamos en Florida para que se recupere, y estamos apuntando a los siguientes partidos decisivos que vienen ahora".