Insólito: un nadador que se quejó del alojamiento en la Villa Olímpica durmió sobre el pasto de un jardín

Una manta y una campera. Es todo lo que necesitó el nadador italiano Thomas Ceccon para descansar al aire libre. El medallista de oro en los 100 metros espalda en estos Juegos Olímpicos de París se convirtió en noticia este domingo luego de que se viralizara una imagen suya descansando en un jardín, presumiblemente en la Villa Olímpica de Saint Denis, luego de las críticas que esbozó al alojamiento.

Días atrás, luego de la prueba de los 200 metros espalda en la que no clasificó a la final, el nadador fue muy crítico con las instalaciones de la Villa Olímpica. "No hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala”, expresó. Luego, agregó: "Muchos atletas se mudan por esta razón: no es una coartada ni excusa, es la realidad de lo que tal vez no todos saben. Estoy decepcionado de no haber llegado a la final, pero estaba demasiado cansado".

Mirá el video

De hecho, Ceccon no fue el único en manifestar su rechazo a las instalaciones. Por ejemplo, la tenista estadounidense Coco Gauff publicó un video en Tik Tok mostrando lo "demasiado estrecho" que era su cuarto. La nadadora francesa Assia Touati también se quejó de la falta de aire acondicionado y la gimnasta multicampeona Simone Biles también utilizó su cuenta de TikTok para indicar que las camas “apestan”.

Thomas Ceccon (Foto: EFE)

Ni hablar del entrenador argentino de Los Pumas Seven, Santiago Gómez Cora, que señaló: "No había buena comida y había muchas colas para comer. La verdad que no fue buena la organización. No fueron buenos los traslados, tampoco. Se hicieron filas largas para comer. No había proteínas".

En este contexto de críticas, el nadador decidió tener una siesta al aire libre para aliviarse tras el intenso día de lluvia que se vivió en París y el responsable de retratar el momento y postearlo en las redes sociales fue el remero saudí Husein Alireza, quien escribió: "Descansa hoy y conquista el mañana". A Ceccon se lo ve con la indumentaria de Italia, una mochila a su lado y las zapatillas del otro.