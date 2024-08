Diego Martínez, tajante sobre las falencias de Boca ante Barracas: "No tuvimos..."

Diego Martínez dijo presente en conferencia de prensa luego del pálido empate de Boca ante Barracas Central en la Bombonera. El Guapo abrió el marcador de la mano de Maximiliano Zalazar, exjugador del Xeneize, y el dueño de casa llegó a la igualdad por intermedio de una exquisita definición, de taco, de Milton Giménez.

Tras el partido, el director técnico enfrentó los micrófonos y se refirió a la falencia que tuvo su equipo a lo largo de los 90 minutos: "No pudimos tener el control del partido como nosotros buscamos tenerlo. Sí generamos muchas situaciones de gol, pero no tuvimos el control que nosotros buscamos tener con un rival que no venía en su mejor momento, pero que sabíamos que iba a ser realmente duro porque conocemos a los futbolistas y el entrenador".

Mirá el video

"Sabíamos que íbamos a atacar espacios muy reducidos y que teníamos que estar muy atentos al tema de las transiciones. Fue el partido que más situaciones hemos generado y más claras. Merecíamos ganar, pero por el desarrollo del partido y por el control que nosotros queremos tener, no fue claro como nos gusta. Termina siendo un empate que suma un punto, pero pienso que perdemos dos", añadió Martínez.

Al ser consultado sobre la ida de Equi Fernández, el director técnico de Boca expresó: "Lo de Equi es también un poco como lo de Langoni. Me toca conocerlo desde muy chico entonces son sensaciones encontradas. Futbolísticamente hablando vamos a perder un jugador muy importante. Es difícil por sus características poder reemplazarlo. Espero que tenga el destino que el quiere y que pueda seguir creciendo como futbolista".

"Con Equi me tocó compartir dos momentos importantes en su carrera. Como el paso que tuvo con nosotros en Tigre, donde tuvo un crecimiento muy grande y se transformó en el jugador que estos siete meses nos tocó disfrutar. Le agregó a su juego la llegada al gol y pisar mucho más el área rival. Es un futbolista que tiene mucho por crecer", sentenció Martínez.