Se fue de River en el actual mercado de pases y expresó su deseo de volver

Tras su salida de River, que se dio por un año a préstamo y con opción de compra, Héctor David Martínez ya se encuentra defendiendo los colores del Inter Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos. En las últimas horas, el defensor se refirió a su deseo de volver a Núñez y al retorno de Marcelo Gallardo.

En su diálogo con el diario deportivo Olé, el futbolista que se nacionalizó paraguayo y disputó la Copa América 2021, no dudó al ser consultado si en algún momento de su carrera le gustaría tener un segundo ciclo en el Millonario: "Soy hincha, nací en River y la verdad que siempre voy a querer volver".

El defensor se refirió al retorno de Gallardo a River.

Como no podía ser de otra manera, se refirió a lo que significa para él la vuelta de Marcelo Gallardo a la dirección técnica del club: "La llegada de Gallardo para mí es algo muy lindo porque yo compartí con él en el 2021 y me llevo grandes cosas de él como entrenador. Su llegada es espectacular".

Para finalizar, sobre los motivos de su salida, Martínez sentenció: “Hace mucho que no me tocaba sumar minutos. Si bien hubo muchos partidos en este semestre, no me tocó a mí. Yo seguí entrenando de la mejor manera y siempre estuve a disposición, pero después el que elige es el técnico”.

Con la camiseta de River, el defensor central jugó un total de 77 partidos en los que sumó 5.964 minutos. En ellos anotó tres goles y logró dar la vuelta olímpica en seis ocasiones: Liga Profesional (2021 y 2023), Trofeo de campeones (2021 y 2023) y Supercopa Argentina (2019 y 2023).