Quién es Logan Sargeant, el piloto al que Williams reemplazó por Franco Colapinto, y por qué lo echaron

Argentina está revolucionada por la llegada del pilarense Franco Colapinto a la máxima categoría del automovilismo de la mano de Williams, escudería con la que correrá las últimas 9 carreras de la temporada, lo que le devuelve al país un representante en la Fórmula 1 después de 23 años, luego de la última experiencia de Gastón Mazzacane con Prost Grand Prix. Pero el ingreso de Colapinto es la contracara de la apuesta sin resultados que significó Logan Sargeant, el piloto estadounidense de 23 años que le dio muchos dolores de cabeza a la escudería de Grove. Ganó un punto en casi dos temporadas y acumuló accidentes por un valor de más de 4 millones de dólares.

Logan Sargeant se irá de la Fórmula 1 después de 36 carreras y 7 abandonos. (Foto: @logansargeant)

Sargeant nació en Florida el 31 de diciembre del 2000 y acumuló buenos resultados desde la etapa de los kartings, a los 15 años, hasta que debutó en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA en 2019. En 2021, se unió a la Academia de pilotos de Williams y al año siguiente probó por primera vez el monoplaza de la escudería en prácticas de la Fórmula 1: debutó en el Gran Premio de su país. El equipo de Grove, conforme con su rendimiento, confirmó luego que sería uno de los dos pilotos de Williams en la temporada 2022 junto al tailandés Alex Albon y en reemplazo de Nicholas Latifi.

El 2023 empezó lejos de las expectativas y Sargent acumuló cuatro abandonos y ningún punto en las primeras 17 carreras de la temporada. Su único logro arriba del auto de Williams se había dado en el Gran Premio de Países Bajos, cuando clasificó entre los 10 primeros a la carrera del domingo. Se convirtió así en el primer estadounidense en conseguir tal hito desde que lo lograra Michael Andretti en 1993. Los últimos cinco Gran Premios del 2023 despertaron cierta ilusión dado que en el GP de Estados Unidos alcanzó su primer punto en la Fórmula 1 (fue 10º, luego de que Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueran descalificados tras la carrera).

La salida de Sargeant le abrió las puertas al argentino Colapinto. (Foto: archivo)

Pero el 2024 no sería así. Después de quince circuitos, Logan Sargeant no pudo eludir los últimos puestos de la parrilla, abandonó tres veces y reunió accidentes varios durante las prácticas y calificaciones. No volvió a sumar puntos y le propinó enormes gastos a Williams. El norteamericano, de hecho, había sido el piloto que más dinero le costó a su escudería en 2023: 4,3 millones de dólares; teniendo en cuenta, además, que Williams no cuenta con el presupuesto de otras como Red Bull, Ferrari o McLaren. Todo eso hizo que el equipo confirmara a Carlos Sainz como piloto para 2025 y la paciencia de los de Grove se terminó de agotar el fin de semana pasado, luego de que en las prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos Sargeant volviese a protagonizar un accidente.

Fue en uno de los entrenamientos libres 3, en Zandvoort, en una pista condicionada por la lluvia. Logan Sargeant se salió de las protecciones de la pista en la curva 4, su rueda delantera derecha aplastó el césped, resbaló y el monoplaza se estrelló contra el muro del lado izquierdo luego de un trompo. El auto se destruyó completamente y el piloto salió ileso. Pudo competir el domingo y terminó 16º, pero Williams ya había tomado una decisión. Además, el accidente había significado un costo aproximado de 1,7 millones de dólares. En todo el 2024, Sargent fue uno de los dos pilotos (el otro, Guanyu Zhou) que no sumó puntos. Y siempre se vio opacado por su compañero Alex Albon, que sumó 9 Top 10 en las últimas dos temporadas.

uD83DuDCA5 Así ha sido el ACCIDENTE ESCALOFRIANTE de Logan Sargeant.



EL piloto está bien, pero peligra seriamente su participación en la clasificación.#F1 #DutchGP uD83CuDDF3uD83CuDDF1pic.twitter.com/hyjcFXEEcy — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) August 24, 2024

Luego del accidente en los Países Bajos, el director del equipo James Vowles mostró todo su enojo: “100 personas han trabajado durante semanas en nuestra gran actualización y se han dejado la piel para que pudiéramos alinear dos coches con las nuevas piezas. Y todo se va al demonio en un segundo. Fue un accidente innecesario. No se pueden correr riesgos en la tercera sesión de entrenamientos bajo la lluvia. No quiero tomar una decisión emocional ahora”, lanzó. Pero lo cierto es que la tomó. Y a los pocos días Williams anunció en redes sociales que Logan Sargeant sería reemplazado por Franco Colapinto durante las restantes nueve carreras del año. Una mala noticia para el estadounidense de 23 años y una gran alegría para la Argentina, que verá uno de los suyos en el Gran Circo después de más de dos décadas.