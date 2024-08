La emotiva despedida de Palacios y sus primeras palabras como jugador de Inter: "Con lágrimas en los ojos, me..."

Luego de varios días de incertidumbre, finalmente Tomás Palacios firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador del Inter de Italia. El defensor central utilizó sus redes sociales para, con un emotivo video, despedirse del mundo Independiente Rivadavia: "Con lágrimas en los ojos, me resulta difícil expresar lo que significa para mí este club. Desde el primer día en que llegué, me trataron de la mejor manera posible y siempre me hicieron sentir parte de esta maravillosa institución".



"Han sido 8 meses intensos que parecieron muchos años, pasando momentos buenos y otros no tan buenos pero siempre sintiendo el apoyo de todos ustedes. Quiero expresar mi agradecimiento a los cocineros, nutricionistas, cuerpos técnicos y, en especial, a mis compañeros y a los hinchas. Todo esto ha sido posible gracias a ellos. Valoro profundamente todo lo que hicieron por mí y siempre los llevaré en mi corazón. Espero que la vida nos permita cruzarnos nuevamente en el futuro. Aquí tienen un caudillo más, no lo duden. Un fuerte abrazo y ¡Arriba la Lepra!", añadió junto a un video en el que repasó sus momentos en el club.

En horas de la mañana de este sábado, Inter publicó un video en el que mostró los primeros instantes de Palacios en el club. Allí, el joven expresó: "Estoy muy contento de estar acá. Estoy orgulloso también, es un sueño lo que estoy viviendo. Ahora solamente me queda entrenar y dar lo mejor de mí".

"Soy un defensor aguerrido, me gusta jugar mucho con el balón. De chiquito jugaba de delantero y ahora de grande, por la altura y la técnica, me fui de defensor. Estoy orgulloso de la posición en la que juego. Espero dar lo mejor", expresó a la hora de describir su posición en el campo.

Para finalizar, Palacios reveló su admiración por el capitán del equipo: "Soy muy joven, por mi época miro mucho a Lautaro Martínez. Tenerlo de compañero ahora es un sueño". "En lo personal sumar minutos y disfrutar de esta hermosa institución. En cuanto a lo grupal, aportar al grupo y ayudar a mis compañeros a dejar al Inter lo más alto posible".