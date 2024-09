La alegría de Brian Aguirre tras marcar su primer tanto en Boca ante Central: "El gol me da confianza para..."

Boca se movió en el mercado de pases con el objetivo de dar un golpe de efecto tanto en la Copa Sudamericana como en la Liga Profesional. En este marco llegó el delantero Brian Aguirre proveniente desde Newell’s, el futbolista por el que el Xeneize más invirtió.

Sin embargo, sus primeros partidos en el equipo de Diego Martínez no fueron satisfactorios y a pesar de que ya suma seis encuentros, no pudo ganarse ni la titularidad ni la suficiente continuidad. Este sábado ante Rosario Central tuvo la oportunidad de redimirse partiendo en el 11 inicial en un partido clave para Boca, que terminó destrabando por 2 a 1 como local, precisamente con un tanto de Aguirre (el segundo) en el primer tiempo.

Mirá el gol

El futbolista redondeó un buen partido y fue electo por la transmisión oficial como la figura del encuentro. En este marco brindó declaraciones en la que se mostró conforme con el resultado. "Creo que hicimos un buen primer tiempo, tuvimos el control de balón. El gol me da mucha confianza para seguir afianzándome en el equipo", expresó.

Sobre si su pasado en la Lepra rosarina hizo que el tanto ante Central sea especial, reconoció: "No sé. Creo que todos los goles que hago son especiales. Cada gol que me toca convertir me pone muy contento y más si suma para el equipo".

Por último, le consultaron para qué está el conjunto de Martínez. "Boca está para esto, para seguir ganando, para seguir acomodándonos allá arriba. Tenemos que seguir y hay cosas para mejorar, pero estamos para seguir ganando", expresó Aguirre.