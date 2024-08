Franco Colapinto no pudo superar la Q1 y largará 18° el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto disputó su primera clasificación en la Fórmula 1 y no puso superar el primer corte. Luego de hacer una muy buena FP3, el argentino salió a pista con la intención de repetir la tarea y no pudo. Un pequeño exceso, en su segunda vuelta rápida, no le permitió quedar dentro del top 15 y este domingo partirá 18° el Gran Premio de Italia en Monza.

Mirá el video

De igual manera este resultado no empaña lo hecho desde el viernes por el nacido en Pilar, quien viene evolucionando en cada tanda que disputa y es normal que pueda cometer errores ya que es su primer fin de semana completo como piloto titular de Williams. En el inicio de la sesión había estar cerca de la punta, haciendo una vuelta limpia.

Luego se metió a boxes y al salir, con neumático nuevo blando, apretó con el objetivo de ingresar en la Q2 y eso provocó que se fuera largo en la salida de la "Curva Di Lesmo", dejando ahí toda posibilidad de mejorar el 1m21s065 realizado en el inicio de la sesión. Al bajarse pidió disculpas a su equipo, que de igual manera lo apoyo sabiendo que resta mucho por disputar.

Este domingo, entonces, Colapinto saldrá desde la novena fila (junto al Aston Martin de Lance Stroll) y buscará cerrar un fin de semana de manera positiva. La competencia comenzará a las 10 de nuestro país y tendrá a Lando Norris (McLaren), segundo en el Mundial, a 70 puntos de Max Verstappen (Red Bull)- partiendo desde la pole.

El británico logró la quinta de su carrera al dominar la calificación marcando 1m19s327 milésimas, 109 menos que su compañero, el australiano Oscar Piastri. Otro inglés, George Russell (Mercedes), saldrá tercero en Monza, donde Max arrancará séptimo con el Red Bull.