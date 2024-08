Equi Fernández rompió el silencio tras su salida de Boca: "La relación con el Consejo..."

Desde su salida, que se dio luego de que ejecutara la cláusula de recisión que figuraba en su contrato, Equi Fernández no se había referido públicamente al tema. "Hoy es un día especial, el día que me toca despedirme de mi casa. Solamente tengo palabras de agradecimiento para la gente que me ayudó desde muy chico a crecer como jugador y como persona", escribió en su cuenta de Instagram.

Junto a un emotivo video que repasó diferentes momentos de su paso por Boca, sentenció: "A los hinchas, los que siempre están en las buenas y en las malas ¡Gracias por todo el cariño! ¡Me crié, crecí, aprendí, debuté y jugué en el club de mis amores! Solo puedo agradecerles por este largo y lindo camino ¡Fui muy feliz como jugador y seré muy feliz como hincha el resto de mi vida! Nuevamente! Espero volver a verlos pronto".

En las últimas horas, Equi Fernández retornó al país tras ser convocado para vestir la camiseta de la Selección argentina en la doble fecha FIFA del mes de septiembre. "Me convocó Lionel Scaloni, así que muy contento por eso. Fue duro cuando me convocó y no pude estar por la lesión, pero ahora lo voy a disfrutar mucho. Voy a tratar de aportar lo mío".

Boca no lo despidió en sus redes sociales de forma oficial y ante esta situación expresó: "No pasa nada, siempre voy a estar contento con la gente del club y todos los hinchas que siempre me apoyaron. La relación con el Consejo de Fútbol y con todos terminó bien. No, la verdad que no pude hablar con Riquelme".

Finalmente, a Equi Fernández le preguntaron si estaría presente en la Bombonera este sábado por la noche, cuando el Xeneize reciba a Rosario Central en el marco de la 13ª fecha de la Liga Profesional. Tras sonreír, continuó con su camino sin responder la consulta.