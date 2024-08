El lamento de Colapinto tras quedar 18º en la clasificación del GP de Monza: “Una lástima, tenía mucho para…”

Luego de finalizar la clasificación de la Fórmula 1, y quedar en la posición 18, Franco Colapinto habló sobre lo ocurrido en Monza tras una jornada con sensaciones encontradas ya que sabe que tenía para lograr un mejor resultado, pero a la vez todo lo vivido el fin de semana ha sido especial.

Mirá el video

"Contento con el momento, es especial la primera clasificación. Pero no estoy contento con el resultado, estábamos para más y cometí un error que me costó no sé si pasar a la Q2 pero sí hacer una vuelta buena. Una pena, porque estaba con buen ritmo, cerca de Alex (Albon), y sentía que había potencial pero bueno, una lástima, me queda un sabor amargo por eso", expresó.

Luego, en la misma línea, agregó: “Obviamente que la primera clasificación iba a ser complicada. Estaba cómodo con el auto, sentía que podía tener un buen resultado. Es un poco la adaptación que me falta, estar al límite desde el principio. Tenía mucho para mejorar en la segunda vuelta".

"Creo que rompí un poco el piso. Una lástima. Tenía poca carga después y no pude terminar la vuelta. Una pena porque era un buen circuito para tratar de pasar a la Q2. Tengo muy pocas vueltas arriba de un F1, recién comienza, pero tenía ganas de hacerlo un poco mejor. La evaluación general es buena", explicó Colapinto.

Para cerrar, advirtió: "Voy progresando de a poco, pero siempre ténes esa competitividad de querer más. Ahora a trabajar en el ritmo de carrera, que tengo que mejorar eso, entender como funcionan las Pirelli e ir para adelante mañana".