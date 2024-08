La picante frase con la que Gatti defendió a Riquelme por su pelea con el Chavo Fucks: "Tuvo las pelotas de..."

Juan Román Riquelme no se ha ganado el elogio unánime como dirigente en el mundo Boca Juniors , mucho menos fuera de él, donde de hecho tiene varios detractores, que critican su forma de manejar el club, el reciente mercado de pases y la forma en la que se expresa en cada declaración.

De hecho, un poco de los tres fue el combo que motivó al periodista Chavo Fucks a discutir con él al aire, en medio de un tenso momento que se transmitió por la señal de ESPN y generó muchas repercusiones. De hecho, las sigue generando.

Este viernes, quien opinó al respecto en defensa del presidente, es el exfutbolista e ídolo de Boca, Hugo Orlando Gatti, quien también oficia de panelista televisivo. El arquero xeneize en los años 70 no dudó en salir a defender a Riquelme al referirse a aquella discusión.

Mirá el video

"Me encanta Riquelme. Mirá que yo lo he criticado mucho, eh. Me encanta Riquelme, una personalidad... ¿Sabés cuántos jugadores quisieran decirles a los periodistas 'cállense y no hablen más'? Y Riquelme tuvo las pelotas de decirlo", manifestó Gatti en entrevista con el programa Fútbol Sin Manchas de Canal 9.

En ese sentido, luego se refirió a los insultos que recibió el presidente en el aeropuerto. "Me encanta Riquelme. Está mal que la gente grite 'amargo, amargo'", sentenció. Luego, trazó un paralelismo con Lionel Messi: "Si Argentina no hubiera salido campeón del mundo, Messi hubiese sido un amargo. Y ahora esto lo mismo. Es el público argentino que no tiene educación y cada vez estamos más atrasados; y no lo reconocemos y no lo decimos".

En ese sentido, luego Gatti dejó una curiosa autocrítica sobre la sociedad argentina para argumentarlo. "Estamos cada vez peor. Llorones, mentirosos, charlatanes porque yo también soy argentino y charlatán. Somos mentirosos y hemos retrocedido los argentinos en una forma que asusta. Hoy en Argentina hay cada vez más extranjeros que ciudadanos. Yo veo cada vez más extranjeros, no hay más argentinos".