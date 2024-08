La honestidad de Barinaga al confesar su reacción con el llamado de Boca: "Cuando mi representante me cuenta, yo..."

Boca Juniors ya tiene su séptimo refuerzo. Se trata de Juan Barinaga, el lateral derecho ex Belgrano que llega a cambio de 2.500.000 dólares por el 80% de la ficha. Tendrá una dura competencia en el puesto con el peruano Luís Advíncula y Lucas Blondel, cuando el ex Tigre se recupere de su rotura de ligamentos.

El defensor ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo de Diego Martínez este viernes, antes de que Boca Juniors lo presente de manera oficial con una conferencia de prensa que contó con la apertura del presidente Juan Román Riquelme. Luego, Barinaga fue el responsable de dar declaraciones.

En primer lugar, contó sus sensaciones tras arribar al club y confesó que aún no es consciente del todo de la oportunidad. "La verdad estoy contento por estar acá. Me presenté con los chicos y con el técnico, que me recibieron de la mejor manera. Es un sueño estar en un club de esta magnitud grande, que es hermoso y me sorprendió. Cuando mi representante me llama y me cuenta de esto, yo no caí nunca. Recién ahora estoy cayendo un poco",

Por otro lado, el Colo afirmó que ya habló sobre cuestiones tácticas con el entrenador Martínez. "Hablé con él, me dijo lo que pensaba y yo le respondí que lo podía hacer. Me dio la confianza y estoy a disposición para lo que sea. Espero participar en muchos goles", reflejó, teniendo en cuenta la importancia de los laterales en el esquema de Boca.

Luego, Barinaga habló sobre la competencia que tendrá con Advíncula. "En todos los clubes hay competencia, así que vengo con las expectativas de sumar desde donde me toque. Competiré con mis compañeros sanamente y , a quien le toque, le desearé lo mejor", sostuvo.

Justamente el peruano será la gran baja para el partido ante Talleres de Córdoba por Copa Argentina debido a su participación en las Eliminatorias. Esto le allana el camino al ex Belgrano (justamente) de poder debutar en Mendoza. Sobre esa posibilidad, cerró: "Pensé en mi debut, obviamente. Daré lo máximo como lo acostumbro hacer y al hincha le digo que daré el 100% para ayudar a que todos estemos felices".