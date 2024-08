La honestidad brutal de Franco Colapinto luego de su primer viernes como piloto de F1: "Me falta..."

Si nos guiamos por la posición en la que Franco Colapinto finalizó los entrenamientos del GP de Italia de Fórmula 1 (17°) no pareciera una jornada positiva, pero la evolución que tuvo de uno a otro fue muy buena y quedar a menos de dos décimas de Alex Albon (su compañero) marca que estuvo a la altura de lo que necesitaba el equipo Williams.

Luego de finalizada la actividad, el argentino realizó un sincero balance de lo realizado y fue, también, algo autocrítico: "No se si fue bueno o no. Me falta un poco de confianza. En el sector 1 y 2 fui más rápido que él (Albon) pero en el tercer perdí dos o tres décimas, así que está todo en esas curvas rápidas en las que hay que encontrar el límite de la goma".

"Es una ventana muy chiquita, muy fina que hay y me está costando. El resto bien, positivo, obviamente a dos décimas no está nada mal. La goma es muy sensible a la temperatura, y me costó entender en qué curva apretar y donde no. Estoy bien con el equipo con el auto y vamos a intentar ir por más mañana", agregó ante los medios.

Además, Colapinto expresó sus sensaciones por estar arriba de un F1: "Estoy feliz, mi primer dia como piloto oficial de Fórmula 1. Contento de estar acá, lo disfrute mucho y vamos a seguir progresando mañana. Es el sueño desde que era muy chico. Hice un buen trabajo, hay que seguir entendiendo cosas, pero feliz".

El argentino marcó 1m21s784 en su mejor vuelta y este registro lo dejó a poco más de un segundo de Lewis Hamilton, quien dominó la jornada con el Mercedes. Este sábado, a las 7.30, se llevará a cabo el tercer entrenamiento y a partir de las 11 de nuestro país se disputará la clasificación en Monza.