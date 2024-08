El sentido mensaje de Creevy antes del último partido con Los Pumas: "Me voy vacío"

Llegó el momento de la despedida. Agustín Creevy se marchará de Los Pumas este sábado en el duelo ante los Wallabies por la tercera fecha del Rugby Championship en el estadio Uno de La Plata. Precisamente, el hooker colgará los botines en la Albiceleste en su ciudad natal, ante la mirada de sus familiares y amigos, quienes lo podrán ovacionar tras haber hecho historia con el combinado nacional.

El hombre récord anunció su despedida en las últimas horas y recientemente se dio a conocer un video emotivo con las palabras del emblemático forward argentino, quien expresó sus sensaciones horas antes de su último baile: "Este es un mensaje para anunciar que este sábado va a ser mi último partido con la camiseta de Los Pumas. Estoy con muchas sensaciones encontradas de tristeza, de alegría y sobre todo de un orgullo inmenso por haber vestido esta camiseta durante mucho tiempo, ya casi van 20 años. Todas las decisiones, las acciones, todo lo que he pasado fue para y por vestir esta camiseta, la camiseta de Los Pumas, la que tanto amo" dijo en principio.

Luego, Creevy explicó: "Pasé por todos los lugares que puede pasar un jugador: fui de los más chicos, de los del medio, fui de los más grandes, fui de suplente, titular, fui capitán durante 51 partidos y la verdad es que en cada lugar donde estuve lo disfruté al máximo. Siento profundo orgullo por todo lo que pasé y hoy me voy vacío. Hoy creo que todo lo que viví, siento que lo viví al máximo y es por eso que creo que es momento de dar un paso al costado".

Por último llegaron las palabras de aprecio al público y sus compañeros: "Quiero agradecer profundamente a todo el público argentino que me acompañó durante todo este tiempo. Siempre, siempre voy a estar agradecido con ustedes porque el amor que me dieron fue mucho más de lo que yo pude haberme imaginado. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo alrededor mío durante estos 20 años, a mis compañeros y amigos que me hicieron pasar momentos increíbles en los momentos más difíciles y más lindos de mi carrera".

Agustín Creevy formará parte del banco de suplentes ante los Wallabies. (Los Pumas)

Agustín Creevy formará parte del banco de suplentes del conjunto de Felipe Contepomi en el duelo de mañana ante los Wallabies, el cual puede convertirse en el cap 110 con la camiseta del seleccionado argentino.