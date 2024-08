Di María eligió su Top 3 de mejores técnicos en su carrera ¡y también al peor!

El próximo jueves 6 de septiembre, la Selección argentina volverá a jugar luego de haber conseguido el bicampeonato de América. En la convocatoria para esta doble fecha de Eliminatorias hay un nombre que brilla por su ausencia, y al que no se lo volverá a ver nunca más vistiendo la Albiceleste en un partido oficial. Un futbolista que dejó todo por la camiseta y la bandera nacional y que logró, con mucho esfuerzo y sufrimiento, ganarlo todo: Ángel Di María.

El Fideo le dijo adiós al combinado nacional el pasado 14 de julio, tras ganar la final de la Copa América 2024. Igualmente estará presente en el estadio en el partido ante Chile para recibir un más que merecido homenaje. En la previa de este compromiso, le concedió una entrevista a Diego Monroig para ESPN, en la que habló de todos los temas. Llegado el momento, le preguntaron por el Top 3 de los mejores directores técnicos que lo dirigieron a lo largo de su carrera, y no dudó demasiado para decir el primer nombre.

Di María eligió a Scaloni uno de los mejores DTs que lo dirigieron a lo largo de su carrera. (Foto: NA)

"Es difícil… Lionel Scaloni sin duda, es un gran entrenador en todo sentido. Por el cuerpo técnico que tiene, por la conexión con los jugadores y cómo plantea los partidos, es perfecto. Es uno de los mejores", aseguró Di María casi sin pestañear, reconociendo al timonel de la Scaloneta por sobre todos los demás.

"Después Alejandro (Sabella) fue un entrenador que me marcó muchísimo, aprendí muchísimo con él. Después es difícil, tuve muchos entrenadores, Mourinho, Ancelotti…", agregó a su lista de mejores DTs. Pero no conforme con eso, sin que le preguntaran, también habló de sus malas experiencias: "El peor es Louis Van Gaal, eso te lo aseguro. Por si había alguna duda, yo la tiro antes", señaló entre risas recordando el mal período que le tocó atravesar bajo las órdenes del neerlandés en Manchester United.

Mirá el video

Por último, hizo una mención especial a Diego Armando Maradona: "Al Diego no lo pongo como entrenador porque para mí era más un amigo, un compañero, una persona que se acercaba toda la noche a charlar. Lo tomé más como un papá dentro de la Selección que otra cosa. Me bancó cuando nadie me bancaba, me dio para adelante. En todo momento que me criticaban y más me puteaban, más me ponía él. El haber podido jugar con Leo (Messi) y tenerlo a Diego de entrenador, y después haberlo ganado todo, ya está. Era el momento indicado para dejarlo todo. El Diego es lo más grande que hay", concluyó Di María.